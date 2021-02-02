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На Полтавщині затримали молодика, який викрав 2 автівки

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 770

 

Зловмисника арештували

На Полтавщині затримали молодика, який викрав 2 автівки. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, спіймали зловмисника 29 січня. 


Нагадаємо, що 21 січня у с. Сари, Гадяцького району вночі викрали, а потім кинули ВАЗ-2106 та Audi A6. 


Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний раніше судимий молодик. Затриманому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Хлопцю інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Загрожує молодику до 8 років за ґратами. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: викрадення угон

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