На Полтавщині затримали молодика, який викрав 2 автівки

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 770

На Полтавщині затримали молодика, який викрав 2 автівки. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, спіймали зловмисника 29 січня.





Нагадаємо, що 21 січня у с. Сари, Гадяцького району вночі викрали, а потім кинули ВАЗ-2106 та Audi A6.





Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний раніше судимий молодик. Затриманому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Хлопцю інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Загрожує молодику до 8 років за ґратами.