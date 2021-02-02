За добу COVID-19 виявили у 3 285 українців, на Полтавщині – у 192

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3 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 159 осіб;

летальних випадків – 165;

одужало – 10 101 особа;

здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 227 164 особи;

одужало – 1 045 473 особи;

летальних випадків – 23 089;

проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 330 випадків;

Вінницька область – 192 випадки;

Волинська область – 94 випадки;

Дніпропетровська область – 122 випадки;

Донецька область – 102 випадки;

Житомирська область – 62 випадки;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 211 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 164 випадки;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 61 випадок;

Львівська область – 182 випадки;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 177 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 101 випадок;

Сумська область – 74 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 230 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 0 випадків;

Черкаська область – 98 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 53 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 487 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 39 836 (+330) жителів області, продовжує лікування 2 751 людина, зокрема 76 дітей.



Всього зареєстровано 900 летальних випадків, нових – 5 (Полтава; Козельщинський, Миргородський, Полтавський, Хорольський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 192.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 852 (+81),

Кременчук – 5 679 (+2),

Горішні Плавні – 2 216 (+5),

Полтавський район – 1 768 (+14),

Миргород – 1 676 (+7),

Лубни – 1 334 (+6),

Лохвицький район – 1 115,

Зіньківський район – 997,

Карлівський район – 848 (+30),

Пирятинський район – 791,

Котелевський район – 774,

Новосанжарський район – 732 (+2),

Глобинський район – 696,

Кременчуцький район – 679 (+1),

Диканський район – 632 (+3),

Миргородський район – 609 (+1),

Шишацький район – 593 (+2),

Хорольський район – 561,

Кобеляцький район – 558 (+1),

Решетилівський район – 516,

Гадяч – 514 (+3),

Машівський район – 433 (+7),

Семенівський район – 421,

Чутівський район – 415 (+22),

Великобагачанський район – 408,

Козельщинський район – 341 (+1),

Гадяцький район – 314 (+1),

Лубенський район – 298 (+2),

Гребінківський район – 251,

Оржицький район – 245,

Чорнухинський район – 221 (+1).

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!