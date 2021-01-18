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У селі на Полтавщині невідомі викрали за ніч дві автівки

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 880

 

Обидві машини зловмисники кинули і втекли

На Полтавщині невідомі викрали за ніч дві автівки. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося у с. Сари, Гадяцького району. Двоє місцевих мешканців звернулися до поліції з заявою про викрадення машин: ВАЗ-2106 та Audi A6. 


 


«Шістку» знайшли того ж дня покинутою посеред вулиці у селі. А Audi - у кюветі між селами Бобрик та Веприк, Гадяцького району.


За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці розшукують зловмисників. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: викрадення угон

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