Правоохоронці шукають потерпілих від дій шахраїв, які продавали автівки з перебитими номерами

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 771

Поліцейські вважають, що коло жертв зловмисників може бути значно більшим

Правоохоронці шукають потерпілих від дій шахраїв, які продавали автівки з перебитими номерами. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.





Нагадаємо, що затримали зловмисників на початку грудня минулого року. Спільний незаконний бізнес вели троє чоловіків та жінка. Вони купували на території України машини, якими заборонено користуватися на законних підставах: «евробляхи» та автомобілі, які перебувають у розшуку, а потім задешево продавали з підробленими документами.





Продажем займалася жінка, яка представлялася родичкою власника авто. Вона ж передавала документи та отримувала кошти.





«За попередньою версією слідства, кількість постраждалих внаслідок злочинної діяльності фігурантів може бути значно більшою. Жертвами протиправних дій могли стати мешканці з різних регіонів України. Враховуючи це, поліція Полтавщини закликає громадян, які стали жертвами шахрайських маніпуляцій з автомобілями, повідомити до поліції за номерами: (066) 559-08-43 (Управління карного розшуку ГУНП),

(066) 934-60-01 (Слідче управління ГУНП)

або 102», - повідомляють у поліції.



