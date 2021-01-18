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Кременчук, Політика

Кременчуцький нардеп Юрій Шаповалов цього місяця не отримає грошей через прогули

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 901

... разом із ним іще близько 80 нардепів

Кременчуцький нардеп Юрій Шаповалов цього місяця не отримає грошей через прогули. Як повідомляє громадський рух «Чесно», він, а також ще 78 нардепів, які без поважної причини пропустили більше 30% засідань ВРУ або більше 50% засідань комітетів. З відповідною пропозицією «Чесно» звернулися до регламентного комітету. 


Мова йде не про зарплату, а про відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень. Загальна «економія» складає 3,3 мільйона гривень.


Другого нардепа з Кременчука, Олексія Мовчана, у цьому переліку немає. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Рух Чесно
Теги: Шаповалов гроші ВРУ
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