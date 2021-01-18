Кременчуцький нардеп Юрій Шаповалов цього місяця не отримає грошей через прогули

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 901

Кременчуцький нардеп Юрій Шаповалов цього місяця не отримає грошей через прогули. Як повідомляє громадський рух «Чесно», він, а також ще 78 нардепів, які без поважної причини пропустили більше 30% засідань ВРУ або більше 50% засідань комітетів. З відповідною пропозицією «Чесно» звернулися до регламентного комітету.





Мова йде не про зарплату, а про відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень. Загальна «економія» складає 3,3 мільйона гривень.





Другого нардепа з Кременчука, Олексія Мовчана, у цьому переліку немає.