У Полтаві 13-річний підліток згвалтував у лікарні 5-річну дівчинку бо «бачив таке у кіно»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 939

Про те, що сталося, стало відомо не одразу, а лише згодом - з розмов дітей

У Полтаві 13-річний підліток зґвалтував у лікарні 5-річну дівчинку бо «бачив таке у кіно». Як повідомляє полтавське видання «Коло» з посиланням на правоохоронців, це сталося 16 грудня.





15 грудня чотирьох дітей різного віку доставили з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Полтавської обласної ради до лікарні. Там їх помістили в один бокс, не дивлячись на те, що вихованці були різного віку та статі: двоє – п’яти років, один – 10 та ще один – 13 років.





Про те, що сталося, дізналися не одразу, а вже з обговорення інтимних подробиць між підлітками. Діалог почула працівниця Центру соціально-психологічної реабілітації дітей і доповіла керівнику, який, у свою чергу, звернувся до поліції та медиків.





Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв розповів деталі справи ТСН:





«Що стосується факту зґвалтування, то причетність 13-річного підлітка доведена. Проведені необхідні експертизи, які підтверджують той факт, що він дійсно зґвалтував 5-річну дівчинку. Зараз постраждалій дитині надається професійна психологічна допомога», - прокоментував Ю.Сулаєв.





Сам хлопець пояснив свої дії тим, що бачив таке у кіно.





Для ґвалтівника кримінальна відповідальність ще не настала. І поки суд вирішуватиме його подальшу долю (суд може ухвалити відповідне рішення щодо направлення їх до спеціальної установи), хлопець знаходиться у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Проте, за словами співробітників закладу, в ізоляторі, бо ж може становити загрозу і іншим вихованцям. 5-річна потерпіла дівчинка також наразі перебуває у цьому центрі.





Співробітники Центру соціально-психологічної реабілітації дітей звинувачують у всьому медиків. Мовляв, діти знаходилися у лікарні, і відповідальність за них несли медики.





Головна лікарка Ганна Селькіна також розповіла журналістам, що дізналася про те, що хлопчик, який зґвалтував дівчинку, лікувався не раз у психіатричній лікарні, має якраз схильності вчиняти дії сексуального характеру. Проте лікарям інфекційного відділення, де лежали діти, ніхто про це не сказав.





У поліції відкрито кілька кримінальних проваджень. Одне з них за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої дитини) і ще два за ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), в межах яких будуть перевірятися порушення з боку вихователів реабілітаційного центру та персоналу медзакладу.