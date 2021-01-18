Де й о котрій 23 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
23 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Дмитра Демидюка, 10-42,
- вул. 8-го Березня, 52-70,
- вул. Махоркова, 9-24,
- вул. Шевченка, 92-119,
- вул. Ткаченка, 48-73,
- вул. Герцена, 4-9,
- пров. Марії Раскової, 3-26,
- пров. Прорізний, 17-37
- просп. Полтавський, 30-46,
- вул. Вільної України, 3-40,
- вул. Платухіна, 5-23,
- пров. Яснополянський, 3-31,
- туп. Кременецький, 3-18,
- туп. Дарвіна, 3-15,
- туп. Марії Заньковецької, 1-53,
- туп. Сидора Ковпака, 1-20.