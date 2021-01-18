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Кременчук

Де й о котрій 23 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 743

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

23 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Дмитра Демидюка, 10-42,
  • вул. 8-го Березня, 52-70,
  • вул. Махоркова, 9-24,
  • вул. Шевченка, 92-119,
  • вул. Ткаченка, 48-73,
  • вул. Герцена, 4-9,
  • пров. Марії Раскової, 3-26,
  • пров. Прорізний, 17-37
  • просп. Полтавський, 30-46,
  • вул. Вільної України, 3-40,
  • вул. Платухіна, 5-23,
  • пров. Яснополянський, 3-31,
  • туп. Кременецький, 3-18,
  • туп. Дарвіна, 3-15,
  • туп. Марії Заньковецької, 1-53,
  • туп. Сидора Ковпака, 1-20.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення
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