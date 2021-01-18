За минулу добу троє кременчужан померли від COVID-19

Одужало 106 осіб
22 січня в Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 8 жінок віком від 37 до 81 років та 9 чоловіків віком від 23 до 82 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 15 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 2 - лікується в інфекційному шпиталі.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 48 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.
Одужало 106 осіб. На жаль, три пацієнти померло.
Всього зареєстровано 5 608 випадків: одужало 4 974, померло 155.