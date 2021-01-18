Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.01.2021 12:00
Підтверджені:
Україна1163716
Кременчук5473
Хворі:
Україна271651
Кременчук910
Одужало:
Україна871196
Кременчук4411
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Кременчук152
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За минулу добу троє кременчужан померли від COVID-19

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 1 105

Одужало 106 осіб

22 січня в Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 8 жінок віком від 37 до 81 років та 9 чоловіків віком від 23 до 82 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 15 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 2 - лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 48 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 106 осіб. На жаль, три пацієнти померло.


Всього зареєстровано 5 608 випадків: одужало 4 974, померло 155.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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