Вбив матір, а звинуватив корову Маньку: на Полтавщині поліція розслідує злочин

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 226

На Полтавщині син вбив матір, а крайньою хотів зробили корову. Про це йдеться в сюжеті «Надзвичайних новин». Чоловік переконував, що причиною смерті є необережне провадження з худобою Манькою. Про те у цю версію не повірили місцеві мешканці села Остап'є, що у Великобагачанському районі, адже сліди крові були й на дворі.





Син начебто знайшов жінку мертвою. Сусіди, що прибігли побачили страшну картину: жінка з розбитою головою лежала в сараї. Донька Анна каже, що брат сам скоїв злочин, а хотів видати за нещасний випадок. Зранку того дня 58-річний Михайло прийшов до матері, а та зачинилася в хаті. Чоловік розбив вікно й заліз в помешкання, почав бити жінку усім, що під руку попадало. Напівживу матір він потягнув до сараю, а сам пішов спати. Наступного ранку він почав розповідати, що матір вбила корова.





У поліції повідомляють, що його затримали та повідомили про підозру. Наразі чоловік перебуває у СІЗО.





Син вбитої останні роки набрався боргів, розлучився та випивав. Жінка викликала й поліцію. Його судили за хуліганство, але чоловік часто приходив до матері за грошима. У сільській раді навіть відновили йому документи, підшукали житло та поновили військову пенсію. Але він все одно продовжував знущатися на матір'ю.



