Патрульні Полтави допомагають влаштувати в сім'ю песиків, маму яких жорстоко вбили

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 0

Ви колись мріяли про вірного товариша? Якщо так, то саме час відвідати притулок для тварин і змінити своє життя назавжди

Нещодавно в Полтаві стався жахливий випадок - жорстоко вбили собаку, у якої залишилося четверо цуценят. На щастя, двоє з них уже мають люблячі родини, а ще двоє залишились у тимчасовому штучному прихистку для тварин. Про це повідомляє пресслужба МВС України.









- Прикро, що люди часом бувають дуже жорстокими та безжальними, такій поведінці не існує ніяких виправдань. Крім того, за жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність - від штрафу до позбавлення волі! Та все ж, є безліч волонтерів, які опікуються притулками, рятують тварин, забираючи їх з вулиць та влаштовують у нові домівки. Патрульні поліцейські відвідали один із таких притулків, привезли тваринам їжу та влаштували фотосесію, для того аби ви поглянули на цих чотирилапих, які досі мріють про домівку, в їх очі, які сповнені самотності та надії на щастя, - йдеться у повідомленні.



Ви колись мріяли про вірного товариша? Якщо так, то саме час відвідати притулок для тварин і змінити своє життя назавжди. Ми щиро віримо, що наша публікація відгукнеться у серці хоча б однієї людини та в сиротинці для тварин стане менше мешканців.