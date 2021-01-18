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Кременчук

Де й о котрій 22 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 821

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

22 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • б-р Автокразівський, 65, 73, 85;
  • вул. Гайдамацька, 86-147;
  • вул. Академіка Герасимовича, 139;
  • пров. Калиновий, 1-6;
  • вул. Чечелівська, 2-46;
  • вул. Заводська, 1-40;
  • пров. Чечелівський, 2-41.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення

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