Де й о котрій 22 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
22 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- б-р Автокразівський, 65, 73, 85;
- вул. Гайдамацька, 86-147;
- вул. Академіка Герасимовича, 139;
- пров. Калиновий, 1-6;
- вул. Чечелівська, 2-46;
- вул. Заводська, 1-40;
- пров. Чечелівський, 2-41.