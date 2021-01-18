У Горішніх Плавнях котик Тімошка, якого у минулому році підстрелили, знайшов сім'ю

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 562 Коментарів: 1

10 місяців Тімошка проходив реабілітацію, щоб хоч якось пристосуватися до теперішнього життя

Тімошка - особливий котик. І у нього, на превеликий жаль, тяжка доля. Майже рік тому, на початку лютого його підстрелили у Горішніх Плавнях. Не можна назвати людиною того, хто знайшов для себе живу мішень.





Ця куля стала для Тімошки вирішальною, діагноз лікарів - кіт ніколи не зможе ходити.





Весь догляд на себе взяла ветеринар державної клініки. 10 місяців Тімошка проходив реабілітацію, щоб хоч якось пристосуватися до теперішнього життя.



Далі кіт був у руках небайдужих людей та ветеринарній клініці «Кіт бегемот», але тимчасово.





На сторінці Фейсбук, волонтери пишуть, що котик завжди був «у гостях», не вдома та незважаючи ні на що, вірили в чудо: «Тімошка знайде сім‘ю».





І ось! Чудо сталося! Переписка у вайбері, організація вакцинацій, сльози щастя та організація переїзду.





«Тепер все точно буде добре! Тімошка у безпеці, а найголовніше він знайшов сім‘ю»



