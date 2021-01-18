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Кременчук

У Горішніх Плавнях котик Тімошка, якого у минулому році підстрелили, знайшов сім'ю

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 562 Коментарів: 1

10 місяців Тімошка проходив реабілітацію, щоб хоч якось пристосуватися до теперішнього життя

Тімошка - особливий котик. І у нього, на превеликий жаль, тяжка доля. Майже рік тому, на початку лютого його підстрелили у Горішніх Плавнях. Не можна назвати людиною того, хто знайшов для себе живу мішень.


Ця куля стала для Тімошки вирішальною, діагноз лікарів - кіт ніколи не зможе ходити.


Весь догляд на себе взяла ветеринар державної клініки. 10 місяців Тімошка проходив реабілітацію, щоб хоч якось пристосуватися до теперішнього життя.

Далі кіт був у руках небайдужих людей та ветеринарній клініці «Кіт бегемот», але тимчасово.


На сторінці Фейсбук, волонтери пишуть, що котик завжди був «у гостях», не вдома та незважаючи ні на що, вірили в чудо: «Тімошка знайде сім‘ю».


І ось! Чудо сталося! Переписка у вайбері, організація вакцинацій, сльози щастя та організація переїзду.

«Тепер все точно буде добре! Тімошка у безпеці, а найголовніше він знайшов сім‘ю»


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Автор: Дарія Губенко
Теги: кіт Горішні Плавні

Коментарі: 1

10
Андрей 17:
Сьогодні, 19:25

Ребята. вы молодцы. Спасибо вам


4 0

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