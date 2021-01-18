Хокеїсти «Кременчука» вирішили долю матчу за один період

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 6

Сьогодні, 21 січня, в Кременчуці ХК «Кременчук» приймав «Дніпро». Перший період команди провели в абсолютно рівній і гострій боротьбі. І хоч, що "щуки", що кременчужани були досить активними попереду, але голкіпери за підсумками перших 20 хвилин змогли зберегти свої ворота "сухими". Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





«Кременчук» - «Дніпро» 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Шайби: 1:0 Гриценко (Грицьких, Кисельов), 23:04; 2:0 Тютченко (Хрішпенц), 34:02; 3:0 Смирнов (Грицьких), 34:54; 3:1 Галєєв (Воробйов), 54:47; 3:2 Дорофєєв (Гасніков, Афанасьєв), 58:19.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Яковлєв - Варава, Александров - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Алексюк; Коробов - Дубінін - Денискін, Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (А) - Тютченко, Смирнов - Гриценко (А) - Кисельов (К).

Дніпро: Хомутов (Петров); Декало - Сірченко, Дорофєєв - Ратушний, Афанасьєв (К) - Матусевич; Галєєв - Гасніков (А) - Янішевський (А), Каракулько - Крисанов - Швецов, Чернишенко - Воробйов - Целогородцев, Панасенко - Борисов - Болотін.





Рахунок закинутих шайб був відкритий вже на четвертій хвилині другого періоду, коли Гриценко вдало підставив ключку після кидка від Грицьких. Після закинутої шайби "городяни" взяли гру під свій контроль і закинули ще дві шайби - по голу на свій рахунок записали Тютченко і Смирнов. «Дніпро», в свою чергу, хоч і мав ряд 100% гольових моментів, але Давлетшин не дозволив гостям відзначитися в своїх воротах.





Третя двадцятихвилинка повторила сценарій першої - більшу частину заключного періоду команди провели без закинутих шайб. І тільки під завісу періоду херсонці змогли розмочити рахунок в матчі - Галєєв позбавив Давлетшина права на шатаут.





Під кінець зустрічі підопічні Підгурського обвалили шквал кидків на ворота кременчужан і за півтори хвилини до кінця періоду Дорофєєв скоротив рахунок до мінімальних 3:2. Однак, у «Дніпра» не вистачило сил і часу, щоб зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм.





Таким чином, «Кременчук» мінімально обіграв противника з Херсона і здобув свою десяту перемогу поспіль.