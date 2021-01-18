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Кременчук, Освіта

Як у школах Кременчука впроваджують е-журнали та е-щоденники

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 888 Коментарів: 1

 

Наразі три кременчуцькі школи користуються тільки електронними журналами

У департаменті освіти Кременчука розповіли, як у школах нашого міста впроваджують е-журнали та е-щоденники. Після успішного тестування модуля електронних журналів та щоденників Міністерство освіти та науки України розпочало поширення цього сервісу серед закладів загальної середньої освіти.


Школи Полтавщини підключаються до безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників


Наразі три кременчуцькі школи – гімназія №12, ліцей №13 «Авіор», ліцей-інтернат №21 «СТАРТ» спортивного профілю – користуються тільки електронними журналами.


Одночасно використовують паперовий та електронний журнали 12 навчальних закладів: гімназія №1, КНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад» №2, ліцей №4 «Кремінь», ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка, гімназія №7, гімназія №20, гімназія №22, гімназія №24, ліцей №25 «Гуманітарний колегіум», гімназія №26, гімназія №27, гімназія №31.


В окремих класах використовують електронні журнали у ліцеї №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко. Зареєструвалась і починає роботу з впровадження е-журналів гімназія №19.


З 1 вересня планують почати працювати із використанням електронних сервісів ще у 13 школах Кременчука, зокрема: у гімназії №3, ліцеї №6 «Правобережний», гімназії №8, гімназії №9, ліцеї №10 «Лінгвіст», ліцеї №11 «Гарант», Кременчуцькій початковій школі №15, гімназії №16, ліцеї №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя, гімназії №18, гімназії №23, гімназії №28, гімназії №29.


У департаменті освіти зазначають, що серед платформ навчальні заклади Кременчука обирають переважно платформу «Нові знання», оскільки вона має зручний інтерфейс, можливість створювати звіти, табелі і зв’язана з курсом «ШКОЛА».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vseosvita.ua
Теги: журналы дневники школы

Коментарі: 1

265
JJAbrams:
Сьогодні, 13:36

Також в планах перетворити оцінки на балли, в решті вони будть е-бали. Кожен учень будет заробляти по е-б*лу.


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