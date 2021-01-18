Як у школах Кременчука впроваджують е-журнали та е-щоденники

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 888 Коментарів: 1

Наразі три кременчуцькі школи користуються тільки електронними журналами

У департаменті освіти Кременчука розповіли, як у школах нашого міста впроваджують е-журнали та е-щоденники. Після успішного тестування модуля електронних журналів та щоденників Міністерство освіти та науки України розпочало поширення цього сервісу серед закладів загальної середньої освіти.









Наразі три кременчуцькі школи – гімназія №12, ліцей №13 «Авіор», ліцей-інтернат №21 «СТАРТ» спортивного профілю – користуються тільки електронними журналами.





Одночасно використовують паперовий та електронний журнали 12 навчальних закладів: гімназія №1, КНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад» №2, ліцей №4 «Кремінь», ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка, гімназія №7, гімназія №20, гімназія №22, гімназія №24, ліцей №25 «Гуманітарний колегіум», гімназія №26, гімназія №27, гімназія №31.





В окремих класах використовують електронні журнали у ліцеї №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко. Зареєструвалась і починає роботу з впровадження е-журналів гімназія №19.





З 1 вересня планують почати працювати із використанням електронних сервісів ще у 13 школах Кременчука, зокрема: у гімназії №3, ліцеї №6 «Правобережний», гімназії №8, гімназії №9, ліцеї №10 «Лінгвіст», ліцеї №11 «Гарант», Кременчуцькій початковій школі №15, гімназії №16, ліцеї №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя, гімназії №18, гімназії №23, гімназії №28, гімназії №29.





У департаменті освіти зазначають, що серед платформ навчальні заклади Кременчука обирають переважно платформу «Нові знання», оскільки вона має зручний інтерфейс, можливість створювати звіти, табелі і зв’язана з курсом «ШКОЛА».