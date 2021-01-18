Школи Полтавщини підключаються до безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників

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Інформацію туди вноситимуть вчителі, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї

Школи Полтавської області почали підключатись до модуля е-журналів та е-щоденників E-Journal. Про це повідомляє Полтавська ОДА.





Модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ (управління здійснює державна установа «Інститут освітньої аналітики») зі збору, зберігання та управління даними та створений, аби реалізувати стратегію цифрової трансформації у сфері освіти.





Сервіс доволі простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організований доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Інформацію вноситимуть вчителі, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї.





Батьки в режимі онлайн у е-щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.