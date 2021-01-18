Вийшла срібна банкнота до Дня народження Лесі Українки

Сьогодні, 21 січня, Національний банк випустить сувенірну срібну банкноту номіналом 200 гривень. У 2021 році виповнюється 150 років з дня народження видатної української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської й культурної діячки Лесі Українки.
Ось п’ять фактів про нову ексклюзивну банкноту.
Придбати цю срібну сувенірну банкноту можна буде насамперед під час електронних аукціонів на Універсальній товарній біржі
«Контрактовий дім УМВБ». Про дату аукціонів повідомлять окремо. Після них нереалізовані банкноти можна буде придбати через інші канали реалізації нумізматичної продукції НБУ.