Вийшла срібна банкнота до Дня народження Лесі Українки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 359

Сьогодні, 21 січня, Національний банк випустить сувенірну срібну банкноту номіналом 200 гривень. У 2021 році виповнюється 150 років з дня народження видатної української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської й культурної діячки Лесі Українки.





Ось п’ять фактів про нову ексклюзивну банкноту.

Відтворює дизайн оновленої банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

Виготовлена Банкнотно-монетним двором Національного банку зі срібла 999,9 проби.

На лицьовому боці зображений портрет Лесі Українки, на зворотному – в’їзна вежа Луцького замку.

Маса банкноти в чистоті – не менше 124,4 г, розміри: 133×66×1,35 мм, тираж – 300 штук.

Елемент оздоблення – голограма, що відтворює оптично-змінний елемент SPARK у вигляді водяної лілії.





Придбати цю срібну сувенірну банкноту можна буде насамперед під час електронних аукціонів на Універсальній товарній біржі

«Контрактовий дім УМВБ». Про дату аукціонів повідомлять окремо. Після них нереалізовані банкноти можна буде придбати через інші канали реалізації нумізматичної продукції НБУ.