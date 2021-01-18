На Полтавщині за вимагання затримали начальницю одного з управлінь податкової

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 922 Коментарів: 2

2,5 % відсотки від місячного обороту товариства хотіла покласти хабарниця у свою кишеню

На Полтавщині за вимагання затримали начальницю одного з управлінь ГУ ДПС у Полтавській області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.









За безперешкодне здійснення підприємницької діяльності чиновниця наполегливо пропонувала підприємству поділитися з нею 2.5% місячного обороту.









Затримали керівницю під час чергового «траншу». Їй інкримінують ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).









Наразі затриманій обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Загрожує їй до 10 років з конфіскацією.