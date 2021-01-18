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На Полтавщині за вимагання затримали начальницю одного з управлінь податкової

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 922 Коментарів: 2

 

2,5 % відсотки від місячного обороту товариства хотіла покласти хабарниця у свою кишеню

На Полтавщині за вимагання затримали начальницю одного з управлінь ГУ ДПС у Полтавській області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. 


 


За безперешкодне здійснення підприємницької діяльності чиновниця наполегливо пропонувала підприємству поділитися з нею 2.5% місячного обороту. 


 


Затримали керівницю під час чергового «траншу». Їй інкримінують ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). 


 


Наразі затриманій обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Загрожує їй до 10 років з конфіскацією. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДБР
Теги: хабар податкова

Коментарі: 2

958
antikola:
Сьогодні, 16:15

попала тётя, либо на бабки( если судью купит), либо на срок, если не хватит бабок


2 0
153
БРАТ:
Сьогодні, 16:39

помурижать і відпустять...

 

Давайте згадаємо замГубернатора Миколаївської області з переходами між домівками... золотом та коштовностями,

Ректор Мельник податкової, який раптово захворів, а потім з браслетом втік...(помер)

 

А затримання і відразу захворів очільник ДФС (Роман Насіров )- бідненький... в страшній ковдрі лежав...


Гучне затримання з гвинтокрилами на засіданні ВР міністра ДСНС... який потім ще й відсудив моральної шкоди - нормально так відсудив... А Кваквакіч- рвав на собі рубаху- 100% доказуха... так що- так буде і тут...

 

Якби була "воля" у судді та прокурора- довести до логічного кінця... була б взірцем... а так- це ЧЕРГОВИЙ ПІАР....

тьфу...


6 0

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