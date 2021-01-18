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Освіта, Україна, Світ

Зарплати вчителів мають зрости на 20% вже цього місяця

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 377 Коментарів: 2

 

20 січня уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ

Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця. Про це написав у Фейсбуці депутат Олексій Мовчан.


Щойно уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Цього року на зарплати вчителям виділено майже 100 млрд грн, тобто це рішення прораховано та забезпечено відповідними фінансами, - мовиться у дописі Олексія Мовчана.


Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі повідомив, що профспілка працівників освіти і науки звернулася до Кабінету Міністрів та Федерації професійних спілок України. Ставили на меті прискорити ухвалення постанови щодо встановлення посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 січня 2021 року, виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду – 2 670 грн, з 1 грудня 2021 року – 2 893 грн.


Адже коли уряд затягував з процедурою ухвалення зазначеного документа, це призводило до невизначеності на місцевому рівні з виплатою січневого авансу.


Постанову Кабміну №29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» таки ухвалили вчора, 20 січня.


Сергій Шкарлет навів до прикладу, що посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 859 грн. Це на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року – 6 461 грн. Це на 1 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.


Усі доплати, надбавки й інші заохочувальні виплати зберігаються та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів, - зазначив Шкарлет.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dilo.net.ua
Теги: зарплаты учителя Кабмін

Коментарі: 2

819
inattentive:
Сьогодні, 15:39

З інших ЗМІ за 2020 рік : За словами міністра фінансів України Сергія Марченко "«Вчитель без категорії зараз отримує 7 580 грн, після зростання отримуватиме 9 511 грн. Це після університету. Вчитель вищої категорії в середньому отримує зараз 10 600 грн, а після підвищення буде отримувати 13 400 грн».                                                                       - Сказочник или я что то недопонял ?


4 0
476
s2e7r8g:
Сьогодні, 16:34

Цитата: inattentive

                                                                      - Сказочник или я что то недопонял ?

Наверное недопонял. Оклад 4859 (6461) + преимия + выслуга + за престижность + за дополнительные часы и т.д. = 9511 (13400). Зароботная плата состоит не только из одного оклада.


2 0

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