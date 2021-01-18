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Дамба стоїть - намагаються дістати фуру з водосховища (доповнено)

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 2 136 Коментарів: 3

Рух регулюють
Фото: Артем Коваленко

Через вантажівку, яка злетіла у водосховище неподалік залізничного переїзду біля Власівки, на дамбі паралізувало рух.


Зараз фуру намагаються дістати з води. Рух не заблокований повністю, а реверсивний - поруч з фурою стоїть регулювальник, який почергово пропускає автівки то з одного, то з іншого боку. Але все одно черга утворюєсться від повороту на Власівку аж до дамби.


 


На місці працюють ДСНСники, задіяні 3 евакуатори та маніпулятор. 


Фура вагою 40 т завантажена металом. Її намагалися витягнути лебідкою, але та порвалася. Уже порвали 4 троса.


 


На місці події наразі працюють евакуатори та маніпулятори з Кременчука – зі станції технічного обслуговування «Автоленд».


ДСНСники, які працюють на місці кажуть, що поки цю техніку не привезли, навіть шансу витягти фуру не було. Проблема полягає у тому, що вантажівка дуже важка. Вона «перескочила» через парапет та застрягла у кризі. Але після появи евакуаторів і маніпуляторів, діло зрушило з мертвої точки. Наразі фахівці «Автоленду» роблять усе можливе, аби витягти фуру з водосховища.


 


7
Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: водосховище фура дамба

Коментарі: 3

428
ankrem:
Сьогодні, 16:37

Автор вы хоть читаете что пишете ?

2 эвакуатора или 3 ?


0 2
169
Юлия Волынская:
Сьогодні, 16:43

Цитата: ankrem

Автор вы хоть читаете что пишете ?

2 эвакуатора или 3 ?

новость дополнялась постепено, когда не было возможности увидеть маленький эвакуатор с другой стороны. 
потом подправили. спасибо, что заметили нашу ошибку!)


0 0
428
ankrem:
Сьогодні, 18:03

Цитата: Юлия Волынская
Цитата: ankrem

Автор вы хоть читаете что пишете ?

2 эвакуатора или 3 ?

новость дополнялась постепено, когда не было возможности увидеть маленький эвакуатор с другой стороны. 
потом подправили. спасибо, что заметили нашу ошибку!)

Пожалуйста. Их уже 4


0 0

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