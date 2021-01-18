Дамба стоїть - намагаються дістати фуру з водосховища (доповнено)

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 2 136 Коментарів: 3







































































Фото: Артем Коваленко

Через вантажівку, яка злетіла у водосховище неподалік залізничного переїзду біля Власівки, на дамбі паралізувало рух.





Зараз фуру намагаються дістати з води. Рух не заблокований повністю, а реверсивний - поруч з фурою стоїть регулювальник, який почергово пропускає автівки то з одного, то з іншого боку. Але все одно черга утворюєсться від повороту на Власівку аж до дамби.









На місці працюють ДСНСники, задіяні 3 евакуатори та маніпулятор.





Фура вагою 40 т завантажена металом. Її намагалися витягнути лебідкою, але та порвалася. Уже порвали 4 троса.









На місці події наразі працюють евакуатори та маніпулятори з Кременчука – зі станції технічного обслуговування «Автоленд».





ДСНСники, які працюють на місці кажуть, що поки цю техніку не привезли, навіть шансу витягти фуру не було. Проблема полягає у тому, що вантажівка дуже важка. Вона «перескочила» через парапет та застрягла у кризі. Але після появи евакуаторів і маніпуляторів, діло зрушило з мертвої точки. Наразі фахівці «Автоленду» роблять усе можливе, аби витягти фуру з водосховища.







