Кременчужани вночі розмахували рушницею під баром

Близько опівночі під час патрулювання охоронці порядку отримали виклик про, ймовірно, хуліганські дії - 23-річний заявник повідомив, що невідомі чоловіки зарядили предмет, схожий на зброю та розмахують ним біля одного з закладів харчування.
Як повідомляє пресслужба поліції, на місці виклику знаходилися двоє підозрілих осіб, на яких вказав заявник. Провівши поверхневу перевірку, інспектори виявили у них ймовірно, пневматичну рушницю.
Патрульні передали дебоширів слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин та кваліфікації події.