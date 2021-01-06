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Кременчужани вночі розмахували рушницею під баром

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 1 178

 

Зброя виявилася пневматичною

Близько опівночі під час патрулювання охоронці порядку отримали виклик про, ймовірно, хуліганські дії - 23-річний заявник повідомив, що невідомі чоловіки зарядили предмет, схожий на зброю та розмахують ним біля одного з закладів харчування.


Як повідомляє пресслужба поліції, на місці виклику знаходилися двоє підозрілих осіб, на яких вказав заявник. Провівши поверхневу перевірку, інспектори виявили у них ймовірно, пневматичну рушницю.


Патрульні передали дебоширів слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин та кваліфікації події.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зброя
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