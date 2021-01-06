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Мерія Кременчука шукає нове приміщення для пошти та аптеки на Петрівці

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 791

Під пошту хочуть віддати приміщення «наливайки»

Мерія шукає нове приміщення для пошти та аптеки на Петрівці. Питання підняли 6 січня на засіданні виконкому. Так, міський голова Віталій Малецький поділився враженнями від об’їзду Петрівки. Помітив принаймні три «наливайки». Натомість люди скаржаться на проблему з поштою та аптекою.  


- Проблема з поштою на Петрівці. Павільйон зі скла та металу, де мешканці отримують пенсію, пошту. Умови вкрай жахливі, - заявив мер.


Як варіант для аптеки та пошти мер розглядає приміщення нинішнього закладу «Кабачок» на вулиці Ціолковського, 10. У закладі, який нині в оренді у підприємця, нині побиті вікна, зазначив мер.


- Це гендель житловому будинку. Там їх багато,  ми три зайшли. Мені здається - забагато. Можливо, у це приміщення треба перевести пошту та аптеку? Генделів там вистачить, - висловився Віталій Малецький.  


Він доручив управлінню майна перевірити, до якого часу підприємець має право на оренду комунального приміщення. Зауважимо, що нині нова оренда приміщень, відповідно до законодавства, йде через аукціони.  

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: пошта аптека Петрівка
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