Мерія Кременчука шукає нове приміщення для пошти та аптеки на Петрівці

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Мерія шукає нове приміщення для пошти та аптеки на Петрівці. Питання підняли 6 січня на засіданні виконкому. Так, міський голова Віталій Малецький поділився враженнями від об’їзду Петрівки. Помітив принаймні три «наливайки». Натомість люди скаржаться на проблему з поштою та аптекою.





- Проблема з поштою на Петрівці. Павільйон зі скла та металу, де мешканці отримують пенсію, пошту. Умови вкрай жахливі, - заявив мер.





Як варіант для аптеки та пошти мер розглядає приміщення нинішнього закладу «Кабачок» на вулиці Ціолковського, 10. У закладі, який нині в оренді у підприємця, нині побиті вікна, зазначив мер.





- Це гендель житловому будинку. Там їх багато, ми три зайшли. Мені здається - забагато. Можливо, у це приміщення треба перевести пошту та аптеку? Генделів там вистачить, - висловився Віталій Малецький.





Він доручив управлінню майна перевірити, до якого часу підприємець має право на оренду комунального приміщення. Зауважимо, що нині нова оренда приміщень, відповідно до законодавства, йде через аукціони.