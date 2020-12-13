У Кременчуці 14-річний хлопчина катався містом на Mercedes

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 988 Коментарів: 1

Правоохоронці рано вранці зупинили Mercedes, за кермом якого був 14-річний хлопчик. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося сьогодні, 18 грудня, близько 4.00.





Автівка привернула увагу поліцейських, бо водій порушував правила дорожнього руху. Коли правоохоронці підійшли, аби поспілкуватися з керманичем, виявилося, що йому 14 років. Позаяк до адміністративної відповідальності юного порушника притягти неможливо через його вік, на місце викликали батька хлопця.





На чоловіка склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків.