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Його прибирали комунальники
У Кременчуці на легковик впало дерево. Як повідомляють у соцмережах, це сталося поблизу ліцею №5.
Дерево прибирали комунальники.
ставят где попало свои лушпайки
Дерево то прибрали, а что с машиной?
И кто ответит?
Судя по бордюрному камню , который отделяет проезжую часть от тротуара, автомобиль припаркован с нарушением ПДД.
На Героев Бреста катастрофически не хватает обычных паркомест . Для того, чтобы просто запарковать автомобиль и не заблокировать проезд, надо - 1) огромное везение , 2) быть виртуозным водителем ...