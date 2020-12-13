Надзвичайні новини У Кременчуці на легковик впало дерево Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 461 Коментарів: 6 Його прибирали комунальники У Кременчуці на легковик впало дерево. Як повідомляють у соцмережах, це сталося поблизу ліцею №5.

Дерево прибирали комунальники. 2 Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug

Коментарі: 6

Інформація Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.

Ознайомтесь із Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.Будь-ласка,абоОзнайомтесь із правилами коментування