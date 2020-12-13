Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Надзвичайні новини

У Кременчуці на легковик впало дерево

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 461 Коментарів: 6

 

Його прибирали комунальники 

У Кременчуці на легковик впало дерево. Як повідомляють у соцмережах, це сталося поблизу ліцею №5. 


 

Дерево прибирали комунальники. 

2
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug
Теги: дерево легковик машина
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

95
ЯмЩик:
Сьогодні, 10:32

ставят где попало свои лушпайки


5 15
2 508
zzzzzz:
Сьогодні, 10:46

Дерево то прибрали, а что с машиной?


4 0
122
Yuri:
Сьогодні, 10:53

И кто ответит?


2 1
11
Smoker:
Сьогодні, 11:37

Судя по бордюрному камню , который отделяет проезжую часть от тротуара, автомобиль припаркован с нарушением ПДД.


3 2
2 508
zzzzzz:
Сьогодні, 11:49

Цитата: Smoker
автомобиль припаркован с нарушением ПДД.
 которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается по меньшей мере 2 м;


2 1
60
verbki:
Сьогодні, 13:30

На Героев Бреста катастрофически не хватает обычных паркомест . Для того, чтобы просто запарковать автомобиль и не заблокировать проезд, надо - 1) огромное везение , 2) быть виртуозным водителем ...


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх