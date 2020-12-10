За останню добу на водоймах Полтавщини втопилося дві людини

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Надзвичайники застерігають: попри те, що температурний показник сягнув позначки нижче нуля, виходити на лід наразі зарано

За останню добу на водоймах Полтавщини втопилося дві людини. Про це повідомляє ГУ ДСНС УКраїни в Полтавській області.





Так, 11 грудня о 07.20 із місцевого ставка поблизу села Андрущине Миргородського району водолазно-рятувальне відділення АРЗ СП вилучило тіло 54-річного чоловіка. Загиблого доставили до Миргородського бюро СМЕ для встановлення точної причини смерті.

Того ж дня о 07.00 із ставка поблизу села Васьки Полтавського району Полтавською обласною рятувально-водолазною службою дістали ще одне тіло – на цей раз 49-річного чоловіка. Покійного доправили до Зіньківського бюро СМЕ на експертизу.





Надзвичайники застерігають: попри те, що температурний показник сягнув позначки нижче нуля, виходити на лід наразі зарано. Неміцна крига становить пряму небезпеку для здоров'я та життя тих, хто вирішить знехтувати попередженням ДСНС-ників.





У зимовий період пам’ятайте про таке:

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

не вживайте спиртні напої біля водойм;

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, телефонуйте до служби порятунку за номером 101.



