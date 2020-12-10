Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.12.2020 20:00
Підтверджені:
Україна858714
Кременчук3794
Хворі:
Україна379223
Кременчук1368
Одужало:
Україна465021
Кременчук2322
Померло:
Україна14470
Кременчук104
Надзвичайні новини, Полтавщина

За останню добу на водоймах Полтавщини втопилося дві людини

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 666

 

Надзвичайники застерігають: попри те, що температурний показник сягнув позначки нижче нуля, виходити на лід наразі зарано

За останню добу на водоймах Полтавщини втопилося дві людини. Про це повідомляє ГУ ДСНС УКраїни в Полтавській області.


Так, 11 грудня о 07.20 із місцевого ставка поблизу села Андрущине Миргородського району водолазно-рятувальне відділення АРЗ СП вилучило тіло 54-річного чоловіка. Загиблого доставили до Миргородського бюро СМЕ для встановлення точної причини смерті.

 

Того ж дня о 07.00 із ставка поблизу села Васьки Полтавського району Полтавською обласною рятувально-водолазною службою дістали ще одне тіло – на цей раз 49-річного чоловіка. Покійного доправили до Зіньківського бюро СМЕ на експертизу.


Надзвичайники застерігають: попри те, що температурний показник сягнув позначки нижче нуля, виходити на лід наразі зарано. Неміцна крига становить пряму небезпеку для здоров'я та життя тих, хто вирішить знехтувати попередженням ДСНС-ників.


У зимовий період пам’ятайте про таке:

  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
  • переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
  • забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
  • не вживайте спиртні напої біля водойм;
  • пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, телефонуйте до служби порятунку за номером 101.


У Полтаві врятували двох 12-річних дітей, які провалилися під кригу
1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: зима труп водоемы лед спасатели
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх