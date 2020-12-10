Надзвичайники застерігають: попри те, що температурний показник сягнув позначки нижче нуля, виходити на лід наразі зарано
За останню добу на водоймах Полтавщини втопилося дві людини. Про це повідомляє ГУ ДСНС УКраїни в Полтавській області.
Так, 11 грудня о 07.20 із місцевого ставка поблизу села Андрущине Миргородського району водолазно-рятувальне відділення АРЗ СП вилучило тіло 54-річного чоловіка. Загиблого доставили до Миргородського бюро СМЕ для встановлення точної причини смерті.
Того ж дня о 07.00 із ставка поблизу села Васьки Полтавського району Полтавською обласною рятувально-водолазною службою дістали ще одне тіло – на цей раз 49-річного чоловіка. Покійного доправили до Зіньківського бюро СМЕ на експертизу.
Надзвичайники застерігають: попри те, що температурний показник сягнув позначки нижче нуля, виходити на лід наразі зарано. Неміцна крига становить пряму небезпеку для здоров'я та життя тих, хто вирішить знехтувати попередженням ДСНС-ників.
У зимовий період пам’ятайте про таке:
Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, телефонуйте до служби порятунку за номером 101.