Любов, пам'ять і цепелін: що кременчужанам почитати на вихідних

Ігор Сілівіра «Цепелін до Києва»

Світ, де електрику сприймають як шарлатанство та лженауку. Світ, де в Києві замість метро – монорейковий транспорт, у небі панують велети-цепеліни, а розрахунки виконують механічні обчислювачі.

Два детективи розслідують дивні події, що починаються випадковою зустріччю з померлою колегою, а закінчуються дослідженнями загадкових артефактів. Розслідування, відкриття та романтичні стосунки переплітаються в захопливу історію альтернативного світу.