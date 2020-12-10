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Кременчук, Культура, Кременчуг

Любов, пам'ять і цепелін: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 235

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Таня Винк «Нет ничего сильнее любви»

Юрій і Галина збиралися одружитися, але не склалося. Родини закоханих стали ворогами, і життя розділило їх, розкидавши по різних містах. Минають роки, але Галя досі не може забути своє кохання. Вона відчайдушно хоче заповнити душевну порожнечу. Зустріч з нареченою брата, Катериною, матір’ю двох чудових малят, наповнює її життя новим сенсом. І знову все руйнується – Катя помирає. Тепенр Настя й Тиміш (над якими вона оформила опіку) – сенс її життя…

Ігор Сілівіра «Цепелін до Києва»

Світ, де електрику сприймають як шарлатанство та лженауку. Світ, де в Києві замість метро – монорейковий транспорт, у небі панують велети-цепеліни, а розрахунки виконують механічні обчислювачі.

Два детективи розслідують дивні події, що починаються випадковою зустріччю з померлою колегою, а закінчуються дослідженнями загадкових артефактів. Розслідування, відкриття та романтичні стосунки переплітаються в захопливу історію альтернативного світу.

  
 

Дэвид Гамон, Аллен Д. Брегдон «Как развить умственные способности, память и внимание»

Ця книга присвячена проблемам, які хвилюють усіх: як зберегти розум і пам'ять протягом усього життя? Наводячі дані найновіших досліджень у галузі нейробіології та медицини, автори розповідають про механізми мислення і пам'яті, а також демонструють їх особливості за допомогою тестів і завдань. Багато цінних рекомендацій допоможуть ефективніше засвоювати нову інформацію та попередити хвороби мозку, ризик виникнення яких підвищується у зрілому віці.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
компанія «Інтера Люкс»
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