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Надзвичайні новини

У Полтаві врятували двох 12-річних дітей, які провалилися під кригу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 635

 

У школярок переохолодження

У Полтаві врятували двох 12-річних дітей, які провалилися під кригу. Це сталося 10 грудня на місцевому ставку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. 


Свідком нещасного випадку став працівник ДСНС - Юрій Жорняк, водій оперативно-штабного автомобіля. Він побачив як молодик біжить до водойми із гілкою в руках. Юрій, разом із товаришем, кинувся до свого автомобіля, узяв мотузку та поспішив на допомогу. До двох потопаючих дівчаток чоловіки добралися поповзом та витягли їх на берег.


«На кригу сам стати не міг, бо провалився б», – 18-річний Дмитро Петулько розповів, як рятував школярку


Врятованих оглянули медики та направили до лікарні із попереднім діагнозом загальне переохолодження.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС
Теги: діти лід крига
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