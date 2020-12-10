У Полтаві врятували двох 12-річних дітей, які провалилися під кригу

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У Полтаві врятували двох 12-річних дітей, які провалилися під кригу. Це сталося 10 грудня на місцевому ставку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.





Свідком нещасного випадку став працівник ДСНС - Юрій Жорняк, водій оперативно-штабного автомобіля. Він побачив як молодик біжить до водойми із гілкою в руках. Юрій, разом із товаришем, кинувся до свого автомобіля, узяв мотузку та поспішив на допомогу. До двох потопаючих дівчаток чоловіки добралися поповзом та витягли їх на берег.









Врятованих оглянули медики та направили до лікарні із попереднім діагнозом загальне переохолодження.