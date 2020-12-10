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У Кременчуці на Раківці зіштовхнулись ВАЗ та Nissan Leaf

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 58

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці на Раківці зіштовхнулись ВАЗ та Nissan Leaf. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося сьогодні, 11 грудня на вул. Шкільній. 


Водій ВАЗ-2107 не поступився дорогою Nissan Leaf. У ДТП ніхто не постраждав. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія
компанія «Інтера Люкс»

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