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Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україну має надійти 8 млн доз вакцин від COVID-19

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 199

 

Україна подаcть другу частину заявки до програми COVAX (глобальний альянс вакцинації ВООЗ) 14 грудня

Україна подаcть другу частину заявки до програми COVAX (глобальний альянс вакцинації ВООЗ) на отримання вакцини від COVID-19 наступного тижня. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спочатку в Україну надійде 8 млн доз вакцин для 4 млн українців.


Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я вже спрямувало першу частину заявки для отримання вакцин в межах ініціативи COVAX.


- Після опрацювання низки вимог було сформовано передумови для отримання 8 млн доз вакцин для 4 млн українців. Зокрема, з активним залученням Центру громадського здоров'я та експертів було сформовано критерії визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцини від COVID-19, сформовано дані щодо логістичної спроможності для зберігання та транспортування вакцин, - зазначив Шмигаль. 

 

Прем'єр-міністр сповістив, що другу частину заявки до COVAX подадуть у понеділок, 14 грудня.


- Щоб Україна якнайшвидше почала отримувати партії вакцини проти COVID-19, уряд активно веде діалог з європейськими партнерами, - сказав прем'єр.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: коронавірус коронавирус вакцина вакцинация
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