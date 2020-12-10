В Україну має надійти 8 млн доз вакцин від COVID-19

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Україна подаcть другу частину заявки до програми COVAX (глобальний альянс вакцинації ВООЗ) на отримання вакцини від COVID-19 наступного тижня. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спочатку в Україну надійде 8 млн доз вакцин для 4 млн українців.





Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я вже спрямувало першу частину заявки для отримання вакцин в межах ініціативи COVAX.





- Після опрацювання низки вимог було сформовано передумови для отримання 8 млн доз вакцин для 4 млн українців. Зокрема, з активним залученням Центру громадського здоров'я та експертів було сформовано критерії визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцини від COVID-19, сформовано дані щодо логістичної спроможності для зберігання та транспортування вакцин, - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр сповістив, що другу частину заявки до COVAX подадуть у понеділок, 14 грудня.





- Щоб Україна якнайшвидше почала отримувати партії вакцини проти COVID-19, уряд активно веде діалог з європейськими партнерами, - сказав прем'єр.