У Кременчуці за зміцнення авторитету судової влади не нагородили жодного суддю
Сьогодні, 08:05
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... лише секретарів та помічників
До Дня працівника суду нагороджували співробітників за зміцнення авторитету судової влади. Про це йдеться у рішенні Ради суддів України.
Серед нагороджених:
- Наталя Бельченко, секретар судового засідання Автозаводського районного суду міста Кременчука;
- Наталія Гаврилюк, старший секретаря Автозаводського районного суду міста Кременчука;
- Володимир Красножон, головний спеціаліста з інформаційних технологій Автозаводського районного суду міста Кременчука;
- Діана М’ясоутова, помічник голови Автозаводського районного суду міста Кременчука;
- Євгенія Федірко, консультант по роботі з персоналом Автозаводського районного суду міста Кременчука.
Жоден кременчуцький суддя у цей перелік не потрапив.