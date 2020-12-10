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Надзвичайні новини

У Кременчуці за зміцнення авторитету судової влади не нагородили жодного суддю

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 226

... лише секретарів та помічників

До Дня працівника суду нагороджували співробітників за зміцнення авторитету судової влади. Про це йдеться у рішенні Ради суддів України. 


Серед нагороджених:

  • Наталя Бельченко, секретар судового засідання Автозаводського районного суду міста Кременчука;
  • Наталія Гаврилюк, старший секретаря Автозаводського районного суду міста Кременчука;
  • Володимир Красножон, головний спеціаліста з інформаційних технологій Автозаводського районного суду міста Кременчука;
  • Діана М’ясоутова, помічник голови Автозаводського районного суду міста Кременчука;
  • Євгенія Федірко, консультант по роботі з персоналом Автозаводського районного суду міста Кременчука.

Жоден кременчуцький суддя у цей перелік не потрапив. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: суд судді нагороди
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