У Кременчуці за зміцнення авторитету судової влади не нагородили жодного суддю

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 226

... лише секретарів та помічників

До Дня працівника суду нагороджували співробітників за зміцнення авторитету судової влади. Про це йдеться у рішенні Ради суддів України.





Серед нагороджених:

Наталя Бельченко, секретар судового засідання Автозаводського районного суду міста Кременчука;

Наталія Гаврилюк, старший секретаря Автозаводського районного суду міста Кременчука;

Володимир Красножон, головний спеціаліста з інформаційних технологій Автозаводського районного суду міста Кременчука;

Діана М’ясоутова, помічник голови Автозаводського районного суду міста Кременчука;

Євгенія Федірко, консультант по роботі з персоналом Автозаводського районного суду міста Кременчука.

Жоден кременчуцький суддя у цей перелік не потрапив.