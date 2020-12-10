Три заклади освіти Кременчука у наступному році чекають перевірки

Державна служба якості освіти України затвердила річні плани проведення інституційних аудитів* та заходів державного нагляду (контролю) в закладах освіти областей на 2021 рік.
Інституційний аудит проводитимуть у 15 школах області, серед яких і дві з Кременчука:
Крім того, заходи державного нагляду (контролю), які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень тощо у наступному році відбудуться у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти.
*Інституційний аудит – комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.