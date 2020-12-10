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Кременчук, Освіта, Полтавщина

Три заклади освіти Кременчука у наступному році чекають перевірки

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 718 Коментарів: 1

 

Йдеться про ліцей «Політ», гімназію №26 та Кременчуцький міський центр позашкільної освіти

Державна служба якості освіти України затвердила річні плани проведення інституційних аудитів* та заходів державного нагляду (контролю) в закладах освіти областей на 2021 рік.


Інституційний аудит проводитимуть у 15 школах області, серед яких і дві з Кременчука:

  • Полтавський обласний науковий ліцей – інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка;
  • Кременчуцька гімназія №26.

Крім того, заходи державного нагляду (контролю), які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень тощо у наступному році відбудуться у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти.

*Інституційний аудит – комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bankruptcy-ua.com
Теги: перевірка школи
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

791
inattentive:
Сьогодні, 09:11

Хто б МОН перевірив. 


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