В Україні за добу від COVID-19 одужали 15 327 чоловік, а захворіло - 13 514

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 424

На Полтавщині хворобу діагностували у 663 людей

13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 846 осіб;

летальних випадків – 285;

одужало – 15 327 осіб;

здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 872 228 осіб;

одужало – 480 348 осіб;

летальних випадків – 14 755;

проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 88 317 випадків;

Вінницька область – 19 481 випадок;

Волинська область – 27 537 випадків;

Дніпропетровська область – 47 650 випадків;

Донецька область – 28 391 випадок;

Житомирська область – 33 405 випадків;

Закарпатська область – 25 693 випадки;

Запорізька область – 40 653 випадки;

Івано-Франківська область – 40 282 випадки;

Київська область – 46 998 випадків;

Кіровоградська область – 6 921 випадок;

Луганська область – 7 615 випадків;

Львівська область – 52 578 випадків;

Миколаївська область – 22 980 випадків;

Одеська область – 55 714 випадків;

Полтавська область – 28 435 випадків;

Рівненська область – 35 452 випадки;

Сумська область – 34 996 випадків;

Тернопільська область – 30 738 випадків;

Харківська область – 61 424 випадки;

Херсонська область – 13 401 випадок;

Хмельницька область – 33 958 випадків;

Черкаська область – 30 133 випадки;

Чернівецька область – 36 286 випадків;

Чернігівська область – 23 190 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 28 435 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 18 357 (+341) жителів області, продовжують лікування 9 486 людей, зокрема 195 дітей.



Всього зареєстровано 592 летальні випадки, нових – 5 (Кременчук; Лубни; Зінківський, Оржицький, Полтавський райони).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 663.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 11 778 (303 нові випадки),

Кременчук – 3 796 (84 нові випадки),

Горішні Плавні – 1 224 (28 нових випадків),

Миргород – 1 177 (31 новий випадок),

Полтавський район – 1 092 (48 нових випадків),

Лохвицький район – 759,

Лубни – 728,

Зіньківський район – 661,

Пирятинський район – 571 (34 нові випадки),

Котелевський район – 566 (6 нових випадків),

Глобинський район – 474 (1 новий випадок),

Кременчуцький район – 470 (4 нові випадки),

Новосанжарський район – 468 (10 нових випадків),

Диканський район – 409 (2 нові випадки),

Миргородський район – 384 (17 нових випадків),

Карлівський район – 370 (8 нових випадків),

Шишацький район – 334 (1 новий випадок),

Хорольський район – 328 (24 нові випадки),

Кобеляцький район – 323 (4 нові випадки),

Решетилівський район – 287 (4 нові випадки),

Великобагачанський район –281,

Гадяч – 281 (1 новий випадок),

Семенівський район – 242 (2 нові випадки),

Лубенський район – 212,

Чутівський район – 212 (8 нових випадків),

Гадяцький район – 202 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 194,

Машівський район – 187 (17 нових випадків),

Чорнухинський район – 160 (20 нових випадків),

Гребінківський район – 153,

Оржицький район – 112 (4 нові випадки).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 36,

Гадяч – 72,

Гадяцький – 50,

Глобинський – 72,

Гребінківський – 50,

Диканський – 59,

Зіньківський – 139,

Карлівський – 52,

Кобеляцький – 102,

Козельщинський – 73,

Горішні Плавні – 395,

Котелевський – 75,

Кременчук – 1 516,

Кременчуцький – 233,

Лохвицький – 209,

Лубни – 258,

Лубенський – 69,

Машівський – 25,

Миргород – 384,

Миргородський – 204,

Новосанжарський – 162,

Оржицький – 37,

Пирятинський – 272,

Полтава – 4 037,

Полтавський – 530,

Решетилівський – 50,

Семенівський – 88,

Хорольський – 66,

Чорнухинський – 77,

Чутівський – 30,

Шишацький – 64.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!