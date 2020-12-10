Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.12.2020 20:00
Підтверджені:
Україна858714
Кременчук3794
Хворі:
Україна379223
Кременчук1368
Одужало:
Україна465021
Кременчук2322
Померло:
Україна14470
Кременчук104
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу від COVID-19 одужали 15 327 чоловік, а захворіло - 13 514

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 424

 

На Полтавщині хворобу діагностували у 663 людей

13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 846 осіб;
  • летальних випадків – 285;
  • одужало – 15 327 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 872 228 осіб;
  • одужало – 480 348 осіб;
  • летальних випадків – 14 755;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 88 317 випадків;
  • Вінницька область – 19 481 випадок;
  • Волинська область – 27 537 випадків;
  • Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
  • Донецька область – 28 391 випадок;
  • Житомирська область – 33 405 випадків;
  • Закарпатська область – 25 693 випадки;
  • Запорізька область – 40 653 випадки;
  • Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
  • Київська область – 46 998 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 921 випадок;
  • Луганська область – 7 615 випадків;
  • Львівська область – 52 578 випадків;
  • Миколаївська область – 22 980 випадків;
  • Одеська область – 55 714 випадків;
  • Полтавська область – 28 435 випадків;
  • Рівненська область – 35 452 випадки;
  • Сумська область – 34 996 випадків;
  • Тернопільська область – 30 738 випадків;
  • Харківська область – 61 424 випадки;
  • Херсонська область – 13 401 випадок;
  • Хмельницька область – 33 958 випадків;
  • Черкаська область – 30 133 випадки;
  • Чернівецька область – 36 286 випадків;
  • Чернігівська область – 23 190 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 28 435 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 18 357 (+341) жителів області, продовжують лікування 9 486 людей, зокрема 195 дітей.


Всього зареєстровано 592 летальні випадки, нових – 5 (Кременчук; Лубни; Зінківський, Оржицький, Полтавський райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 663.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 11 778 (303 нові випадки),
  • Кременчук – 3 796 (84 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 1 224 (28 нових випадків),
  • Миргород – 1 177 (31 новий випадок),
  • Полтавський район – 1 092 (48 нових випадків),
  • Лохвицький район – 759,
  • Лубни – 728,
  • Зіньківський район – 661,
  • Пирятинський район – 571 (34 нові випадки),
  • Котелевський район – 566 (6 нових випадків),
  • Глобинський район – 474 (1 новий випадок),
  • Кременчуцький район – 470 (4 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 468 (10 нових випадків),
  • Диканський район – 409 (2 нові випадки),
  • Миргородський район – 384 (17 нових випадків),
  • Карлівський район – 370 (8 нових випадків),
  • Шишацький район – 334 (1 новий випадок),
  • Хорольський район – 328 (24 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 323 (4 нові випадки),
  • Решетилівський район – 287 (4 нові випадки),
  • Великобагачанський район –281,
  • Гадяч – 281 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 242 (2 нові випадки),
  • Лубенський район – 212,
  • Чутівський район – 212 (8 нових випадків),
  • Гадяцький район – 202 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 194,
  • Машівський район – 187 (17 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 160 (20 нових випадків),
  • Гребінківський район – 153,
  • Оржицький район – 112 (4 нові випадки).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 36,
  • Гадяч – 72,
  • Гадяцький – 50,
  • Глобинський – 72,
  • Гребінківський – 50,
  • Диканський – 59,
  • Зіньківський – 139,
  • Карлівський – 52,
  • Кобеляцький – 102,
  • Козельщинський – 73,
  • Горішні Плавні – 395,
  • Котелевський – 75,
  • Кременчук – 1 516,
  • Кременчуцький – 233,
  • Лохвицький – 209,
  • Лубни – 258,
  • Лубенський – 69,
  • Машівський – 25,
  • Миргород – 384,
  • Миргородський – 204,
  • Новосанжарський – 162,
  • Оржицький – 37,
  • Пирятинський – 272,
  • Полтава – 4 037,
  • Полтавський – 530,
  • Решетилівський – 50,
  • Семенівський – 88,
  • Хорольський – 66,
  • Чорнухинський – 77,
  • Чутівський – 30,
  • Шишацький – 64.

 

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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