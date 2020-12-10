В Україні за добу від COVID-19 одужали 15 327 чоловік, а захворіло - 13 514

На Полтавщині хворобу діагностували у 663 людей
13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 846 осіб;
- летальних випадків – 285;
- одужало – 15 327 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 872 228 осіб;
- одужало – 480 348 осіб;
- летальних випадків – 14 755;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 88 317 випадків;
- Вінницька область – 19 481 випадок;
- Волинська область – 27 537 випадків;
- Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
- Донецька область – 28 391 випадок;
- Житомирська область – 33 405 випадків;
- Закарпатська область – 25 693 випадки;
- Запорізька область – 40 653 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
- Київська область – 46 998 випадків;
- Кіровоградська область – 6 921 випадок;
- Луганська область – 7 615 випадків;
- Львівська область – 52 578 випадків;
- Миколаївська область – 22 980 випадків;
- Одеська область – 55 714 випадків;
- Полтавська область – 28 435 випадків;
- Рівненська область – 35 452 випадки;
- Сумська область – 34 996 випадків;
- Тернопільська область – 30 738 випадків;
- Харківська область – 61 424 випадки;
- Херсонська область – 13 401 випадок;
- Хмельницька область – 33 958 випадків;
- Черкаська область – 30 133 випадки;
- Чернівецька область – 36 286 випадків;
- Чернігівська область – 23 190 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 28 435 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 18 357 (+341) жителів області, продовжують лікування 9 486 людей, зокрема 195 дітей.
Всього зареєстровано 592 летальні випадки, нових – 5 (Кременчук; Лубни; Зінківський, Оржицький, Полтавський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 663.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 11 778 (303 нові випадки),
- Кременчук – 3 796 (84 нові випадки),
- Горішні Плавні – 1 224 (28 нових випадків),
- Миргород – 1 177 (31 новий випадок),
- Полтавський район – 1 092 (48 нових випадків),
- Лохвицький район – 759,
- Лубни – 728,
- Зіньківський район – 661,
- Пирятинський район – 571 (34 нові випадки),
- Котелевський район – 566 (6 нових випадків),
- Глобинський район – 474 (1 новий випадок),
- Кременчуцький район – 470 (4 нові випадки),
- Новосанжарський район – 468 (10 нових випадків),
- Диканський район – 409 (2 нові випадки),
- Миргородський район – 384 (17 нових випадків),
- Карлівський район – 370 (8 нових випадків),
- Шишацький район – 334 (1 новий випадок),
- Хорольський район – 328 (24 нові випадки),
- Кобеляцький район – 323 (4 нові випадки),
- Решетилівський район – 287 (4 нові випадки),
- Великобагачанський район –281,
- Гадяч – 281 (1 новий випадок),
- Семенівський район – 242 (2 нові випадки),
- Лубенський район – 212,
- Чутівський район – 212 (8 нових випадків),
- Гадяцький район – 202 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 194,
- Машівський район – 187 (17 нових випадків),
- Чорнухинський район – 160 (20 нових випадків),
- Гребінківський район – 153,
- Оржицький район – 112 (4 нові випадки).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 36,
- Гадяч – 72,
- Гадяцький – 50,
- Глобинський – 72,
- Гребінківський – 50,
- Диканський – 59,
- Зіньківський – 139,
- Карлівський – 52,
- Кобеляцький – 102,
- Козельщинський – 73,
- Горішні Плавні – 395,
- Котелевський – 75,
- Кременчук – 1 516,
- Кременчуцький – 233,
- Лохвицький – 209,
- Лубни – 258,
- Лубенський – 69,
- Машівський – 25,
- Миргород – 384,
- Миргородський – 204,
- Новосанжарський – 162,
- Оржицький – 37,
- Пирятинський – 272,
- Полтава – 4 037,
- Полтавський – 530,
- Решетилівський – 50,
- Семенівський – 88,
- Хорольський – 66,
- Чорнухинський – 77,
- Чутівський – 30,
- Шишацький – 64.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!