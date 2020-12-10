За добу COVID-19 виявили у 12 811 українців, на Полтавщині – у 376

У Полтавській області за добу померло 11 пацієнтів
12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 001 особа;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 13 653 особи;
- здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 885 039 осіб;
- одужало – 494 001 особа;
- летальних випадків – 14 998;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 90 013 випадків;
- Вінницька область – 19 680 випадків;
- Волинська область – 27 852 випадки;
- Дніпропетровська область – 48 365 випадків;
- Донецька область – 29 031 випадок;
- Житомирська область – 33 714 випадків;
- Закарпатська область – 25 883 випадки;
- Запорізька область – 41 460 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 484 випадки;
- Київська область – 47 783 випадки;
- Кіровоградська область – 7 059 випадків;
- Луганська область – 7 705 випадків;
- Львівська область – 53 299 випадків;
- Миколаївська область – 23 479 випадків;
- Одеська область – 57 071 випадок;
- Полтавська область – 28 811 випадків;
- Рівненська область – 35 900 випадків;
- Сумська область – 35 327 випадків;
- Тернопільська область – 30 964 випадки;
- Харківська область – 61 985 випадків;
- Херсонська область – 13 723 випадки;
- Хмельницька область – 34 417 випадків;
- Черкаська область – 30 784 випадки;
- Чернівецька область – 36 496 випадків;
- Чернігівська область – 23 754 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 376.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 11 888 (110 нових випадків),
- Кременчук – 3 848 (52 нові випадки),
- Горішні Плавні – 1 240 (16 нових випадків),
- Миргород – 1 228 (51 новий випадок),
- Полтавський район – 1 137 (45 нових випадків),
- Лохвицький район – 768 (9 нових випадків),
- Лубни – 729 (1 новий випадок),
- Зіньківський район – 662 (1 новий випадок),
- Пирятинський район – 572 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 567 (1 новий випадок),
- Кременчуцький район – 479 (9 нових випадків),
- Глобинський район – 474,
- Новосанжарський район – 471 (3 нові випадки),
- Диканський район – 415 (6 нових випадків),
- Миргородський район – 397 (13 нових випадків),
- Карлівський район – 379 (9 нових випадків),
- Кобеляцький район – 334 (11 нових випадків),
- Шишацький район – 334,
- Хорольський район – 328,
- Решетилівський район – 287,
- Гадяч – 286 (5 нових випадків),
- Великобагачанський район –282 (1 новий випадок),
- Семенівський район – 242,
- Чутівський район – 229 (17 нових випадків),
- Лубенський район – 212,
- Гадяцький район – 204 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 196 (2 нові випадки),
- Машівський район – 189 (2 нові випадки),
- Чорнухинський район – 160,
- Гребінківський район – 153,
- Оржицький район – 121 (9 нових випадків).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 37,
- Гадяч – 64,
- Гадяцький – 45,
- Глобинський – 72,
- Гребінківський – 45,
- Диканський – 58,
- Зіньківський – 140,
- Карлівський – 36,
- Кобеляцький – 106,
- Козельщинський – 75,
- Горішні Плавні – 384,
- Котелевський – 76,
- Кременчук – 1 562,
- Кременчуцький – 241,
- Лохвицький – 193,
- Лубни – 248,
- Лубенський – 68,
- Машівський – 15,
- Миргород – 424,
- Миргородський – 217,
- Новосанжарський – 143,
- Оржицький – 46,
- Пирятинський – 270,
- Полтава – 3 996,
- Полтавський – 557,
- Решетилівський – 45,
- Семенівський – 72,
- Хорольський – 60,
- Чорнухинський – 71,
- Чутівський – 17,
- Шишацький – 64.
Одужав 18 761 (+404 за добу) житель області, продовжують лікування 9 447 людей, зокрема, 185 дітей. Всього зареєстрували 603 летальні випадки, нових – 11 (Кременчук – 5; Миргород – 2; Кобеляцький район – 2; Кременчуцький, Решетилівський райони).