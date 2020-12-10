Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.12.2020 20:00
Підтверджені:
Україна858714
Кременчук3794
Хворі:
Україна379223
Кременчук1368
Одужало:
Україна465021
Кременчук2322
Померло:
Україна14470
Кременчук104
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 12 811 українців, на Полтавщині – у 376

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У Полтавській області за добу померло 11 пацієнтів

12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 001 особа;
  • летальних випадків – 243;
  • одужало – 13 653 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 885 039 осіб;
  • одужало – 494 001 особа;
  • летальних випадків – 14 998;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 90 013 випадків;
  • Вінницька область – 19 680 випадків;
  • Волинська область – 27 852 випадки;
  • Дніпропетровська область – 48 365 випадків;
  • Донецька область – 29 031 випадок;
  • Житомирська область – 33 714 випадків;
  • Закарпатська область – 25 883 випадки;
  • Запорізька область – 41 460 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 484 випадки;
  • Київська область – 47 783 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 059 випадків;
  • Луганська область – 7 705 випадків;
  • Львівська область – 53 299 випадків;
  • Миколаївська область – 23 479 випадків;
  • Одеська область – 57 071 випадок;
  • Полтавська область – 28 811 випадків;
  • Рівненська область – 35 900 випадків;
  • Сумська область – 35 327 випадків;
  • Тернопільська область – 30 964 випадки;
  • Харківська область – 61 985 випадків;
  • Херсонська область – 13 723 випадки;
  • Хмельницька область – 34 417 випадків;
  • Черкаська область – 30 784 випадки;
  • Чернівецька область – 36 496 випадків;
  • Чернігівська область – 23 754 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 376.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 11 888 (110 нових випадків),
  • Кременчук – 3 848 (52 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 1 240 (16 нових випадків),
  • Миргород – 1 228 (51 новий випадок),
  • Полтавський район – 1 137 (45 нових випадків),
  • Лохвицький район – 768 (9 нових випадків),
  • Лубни – 729 (1 новий випадок),
  • Зіньківський район – 662 (1 новий випадок),
  • Пирятинський район – 572 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 567 (1 новий випадок),
  • Кременчуцький район – 479 (9 нових випадків),
  • Глобинський район – 474,
  • Новосанжарський район – 471 (3 нові випадки),
  • Диканський район – 415 (6 нових випадків),
  • Миргородський район – 397 (13 нових випадків),
  • Карлівський район – 379 (9 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 334 (11 нових випадків),
  • Шишацький район – 334,
  • Хорольський район – 328,
  • Решетилівський район – 287,
  • Гадяч – 286 (5 нових випадків),
  • Великобагачанський район –282 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 242,
  • Чутівський район – 229 (17 нових випадків),
  • Лубенський район – 212,
  • Гадяцький район – 204 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 196 (2 нові випадки),
  • Машівський район – 189 (2 нові випадки),
  • Чорнухинський район – 160,
  • Гребінківський район – 153,
  • Оржицький район – 121 (9 нових випадків).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 37,
  • Гадяч – 64,
  • Гадяцький – 45,
  • Глобинський – 72,
  • Гребінківський – 45,
  • Диканський – 58,
  • Зіньківський – 140,
  • Карлівський – 36,
  • Кобеляцький – 106,
  • Козельщинський – 75,
  • Горішні Плавні – 384,
  • Котелевський – 76,
  • Кременчук – 1 562,
  • Кременчуцький – 241,
  • Лохвицький – 193,
  • Лубни – 248,
  • Лубенський – 68,
  • Машівський – 15,
  • Миргород – 424,
  • Миргородський – 217,
  • Новосанжарський – 143,
  • Оржицький – 46,
  • Пирятинський – 270,
  • Полтава – 3 996,
  • Полтавський – 557,
  • Решетилівський – 45,
  • Семенівський – 72,
  • Хорольський – 60,
  • Чорнухинський – 71,
  • Чутівський – 17,
  • Шишацький – 64.

Одужав 18 761 (+404 за добу) житель області, продовжують лікування 9 447 людей, зокрема, 185 дітей. Всього зареєстрували 603 летальні випадки, нових – 11 (Кременчук – 5; Миргород – 2; Кобеляцький район – 2; Кременчуцький, Решетилівський райони).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
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