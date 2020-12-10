За добу COVID-19 виявили у 12 811 українців, на Полтавщині – у 376

Сьогодні, 10:37 Переглядів: 0

У Полтавській області за добу померло 11 пацієнтів

12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 001 особа;

летальних випадків – 243;

одужало – 13 653 особи;

здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 885 039 осіб;

одужало – 494 001 особа;

летальних випадків – 14 998;

проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 90 013 випадків;

Вінницька область – 19 680 випадків;

Волинська область – 27 852 випадки;

Дніпропетровська область – 48 365 випадків;

Донецька область – 29 031 випадок;

Житомирська область – 33 714 випадків;

Закарпатська область – 25 883 випадки;

Запорізька область – 41 460 випадків;

Івано-Франківська область – 40 484 випадки;

Київська область – 47 783 випадки;

Кіровоградська область – 7 059 випадків;

Луганська область – 7 705 випадків;

Львівська область – 53 299 випадків;

Миколаївська область – 23 479 випадків;

Одеська область – 57 071 випадок;

Полтавська область – 28 811 випадків;

Рівненська область – 35 900 випадків;

Сумська область – 35 327 випадків;

Тернопільська область – 30 964 випадки;

Харківська область – 61 985 випадків;

Херсонська область – 13 723 випадки;

Хмельницька область – 34 417 випадків;

Черкаська область – 30 784 випадки;

Чернівецька область – 36 496 випадків;

Чернігівська область – 23 754 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 376.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 11 888 (110 нових випадків),

Кременчук – 3 848 (52 нові випадки),

Горішні Плавні – 1 240 (16 нових випадків),

Миргород – 1 228 (51 новий випадок),

Полтавський район – 1 137 (45 нових випадків),

Лохвицький район – 768 (9 нових випадків),

Лубни – 729 (1 новий випадок),

Зіньківський район – 662 (1 новий випадок),

Пирятинський район – 572 (1 новий випадок),

Котелевський район – 567 (1 новий випадок),

Кременчуцький район – 479 (9 нових випадків),

Глобинський район – 474,

Новосанжарський район – 471 (3 нові випадки),

Диканський район – 415 (6 нових випадків),

Миргородський район – 397 (13 нових випадків),

Карлівський район – 379 (9 нових випадків),

Кобеляцький район – 334 (11 нових випадків),

Шишацький район – 334,

Хорольський район – 328,

Решетилівський район – 287,

Гадяч – 286 (5 нових випадків),

Великобагачанський район –282 (1 новий випадок),

Семенівський район – 242,

Чутівський район – 229 (17 нових випадків),

Лубенський район – 212,

Гадяцький район – 204 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 196 (2 нові випадки),

Машівський район – 189 (2 нові випадки),

Чорнухинський район – 160,

Гребінківський район – 153,

Оржицький район – 121 (9 нових випадків).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 37,

Гадяч – 64,

Гадяцький – 45,

Глобинський – 72,

Гребінківський – 45,

Диканський – 58,

Зіньківський – 140,

Карлівський – 36,

Кобеляцький – 106,

Козельщинський – 75,

Горішні Плавні – 384,

Котелевський – 76,

Кременчук – 1 562,

Кременчуцький – 241,

Лохвицький – 193,

Лубни – 248,

Лубенський – 68,

Машівський – 15,

Миргород – 424,

Миргородський – 217,

Новосанжарський – 143,

Оржицький – 46,

Пирятинський – 270,

Полтава – 3 996,

Полтавський – 557,

Решетилівський – 45,

Семенівський – 72,

Хорольський – 60,

Чорнухинський – 71,

Чутівський – 17,

Шишацький – 64.

Одужав 18 761 (+404 за добу) житель області, продовжують лікування 9 447 людей, зокрема, 185 дітей. Всього зареєстрували 603 летальні випадки, нових – 11 (Кременчук – 5; Миргород – 2; Кобеляцький район – 2; Кременчуцький, Решетилівський райони).