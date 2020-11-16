Кременчужанку, яка влітку зарізала подругу, відправили за ґрати на 7 років

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Кременчужанку, яка влітку зарізала подругу, відправили за ґрати на 7 років. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.





Нагадаємо, що це сталося 17 липня у Крюківському районі міста. Жінка, яка знаходилася на умовно-достроковому звільненні з місць позбавлення волі (сиділа за збут наркотиків), приїхала до знайомої. Подруги разом випивали і посварилися. Гостя вдарила ножем власницю будинку.





Судили жінку за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Районний суд призначив зловмисниці 7 років 3 місяців позбавлення волі, додавши до вироку частину не відбутого покарання.