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Кременчужанку, яка влітку зарізала подругу, відправили за ґрати на 7 років

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 752

 

До вироку додали частину не відбутого покарання

Кременчужанку, яка влітку зарізала подругу, відправили за ґрати на 7 років. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області. 


Нагадаємо, що це сталося 17 липня у Крюківському районі міста. Жінка, яка знаходилася на умовно-достроковому звільненні з місць позбавлення волі (сиділа за збут наркотиків), приїхала до знайомої. Подруги разом випивали і посварилися. Гостя вдарила ножем власницю будинку. 


Судили жінку за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Районний суд призначив зловмисниці 7 років 3 місяців позбавлення волі, додавши до вироку частину не відбутого покарання. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: вирок тілесні ушкодження смерть
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