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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчужан, які померли від COVID-19, більше не ховатимуть на окремому секторі кладовища

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 596 Коментарів: 5

 

Відповідні зміни внесли 13 листопада на засіданні виконкому Кременчуцької міськради

Кременчужан, які померли від COVID-19, більше не ховатимуть на окремому секторі Свіштовського кладовища. Відповідні зміни внесли 13 листопада на засіданні виконкому до Положення про організацію і проведення поховань померлих осіб від короновірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого 17 квітня.


У Положенні йдеться про те, що поховання (кремація) тіла померлої від коронавірусної хвороби особи здійснюється:

  • у щільно закритій труні;
  • на похоронах дозволяється перебування одночасно не більше 10 осіб та з дотриманням відстані між особами не менше, ніж 1,5 м;
  • працівникам КП СКРП проводити облік людей, які були присутні під час поховання, із зазначенням дати і часу перебування: прізвище, ім’я, по батькові, адреси проживання, контактного номеру телефону та в послідуючому передавати цю інформацію до Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Проте з переліку виключили пункт, який там містився раніше, щодо того, що поховання покійних має відбуватися виключно на Свіштовському кладовищі, в окремому секторі.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус кладбище похороны
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

48
Зорин:
Сьогодні, 11:03

Сказочные .......!


11 0
1 059
hunter:
Сьогодні, 11:24

Они не в убытке,перепродадут места притом за дорого.


1 0
49
KSV:
Сьогодні, 11:34

Наконец-то дошло что мертвый не заразит соседних мертвых и зомби по кладбищу не пойдут!


12 0
411
shtai:
Сьогодні, 11:36

Цитата: KSV

Наконец-то дошло что мертвый не заразит соседних мертвых и зомби по кладбищу не пойдут!

Они переживали за живых. А вдруг умерший закашляет или чихнет?


15 0
254
cheh_a:
Сьогодні, 13:59

сектора чтоли закончились?


0 0

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