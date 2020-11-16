Кременчужан, які померли від COVID-19, більше не ховатимуть на окремому секторі кладовища

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 596 Коментарів: 5

Кременчужан, які померли від COVID-19, більше не ховатимуть на окремому секторі Свіштовського кладовища. Відповідні зміни внесли 13 листопада на засіданні виконкому до Положення про організацію і проведення поховань померлих осіб від короновірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого 17 квітня.





У Положенні йдеться про те, що поховання (кремація) тіла померлої від коронавірусної хвороби особи здійснюється:

у щільно закритій труні;

на похоронах дозволяється перебування одночасно не більше 10 осіб та з дотриманням відстані між особами не менше, ніж 1,5 м;

працівникам КП СКРП проводити облік людей, які були присутні під час поховання, із зазначенням дати і часу перебування: прізвище, ім’я, по батькові, адреси проживання, контактного номеру телефону та в послідуючому передавати цю інформацію до Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Проте з переліку виключили пункт, який там містився раніше, щодо того, що поховання покійних має відбуватися виключно на Свіштовському кладовищі, в окремому секторі.