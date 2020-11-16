«Під час матчу розбили три скла і гра на довго затяглася», - хокеїст Андрій Денискін

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 447

Андрій розповів, де йому подобається відпочивати у Кременчуці та кого бачить головним тренером у збірній Україні

На Youtube-каналі Української хокейної ліги відбулася відео-конференція з нападаючим хокейного клубу «Кременчук» Андрієм Денискіним, де спортсмен поспілкувався з прихильниками хокею. До вашої уваги самі цікаві запитання:

- Яким чином познайомився з цим видом спорту, і в який хокейній школі почав займатися?





- Я познайомився з хокеєм в 3 роки. Мій старший брат їм займався. Одного разу мої батьки привели мене на одну з його ігор. Чесно кажучи, я цього не пам'ятаю, але мої батьки говорили, що мені дуже сподобалося. Тому вирішили теж віддати на хокей.

Сам я вихованець київської «Крижинки», а професійну кар'єру розпочинав в «Білому Барсі».









- Що для тебе зіграло вирішальну роль в переході в «Кременчук»?





- Я вибрав цю команду, тому, що мені дуже сподобалася її гра в минулому році. Коли я грав в Румунії, то стежив за виступом кременчужан. Вірив у те, що вони можуть стати чемпіонами України і хотів допомогти їм в цьому.





У мене було ще три пропозиції від українських клубів, але я прийняв саме цей варіант.





- Як командам зараз грати і тренуватися з таким щільним графіком матчів? Чи встигаєте відновлюватися, і не будете до середини сезону відчувати втому?





- Досить-таки не просто зараз грати, так як невелика втома після плей-оф накопичилася. В основному, це в плані емоцій.

Всі команди на хорошому рівні, тому кожен матч важкий по-своєму. Ми в серпні провели хорошу передсезонну тренування і знаходимося в прекрасній фізичній формі.









- Як Вам рівень чемпіонату? Оцініть лідерів і гру «Сокола»?





- Рівень чемпіонату виріс в порівнянні з тим, що я бачив, коли грав тут і з тим, що я дивився в минулому році. Прохідних матчів взагалі немає.





Рівень «Сокола» дуже порадував - клуб добре стартував. Впевнено грають, і ми з нетерпінням чекаємо матч з ними.





- Як Вам місто Кременчук?





- Дуже сподобався, особливо набережна. Я в серпні майже щовечора гуляв по ній. Крім того, мені сподобався парк і озеро з лебедями.





- Які спогади у Вас залишилися після виступу в «Донбасі»?





- Насправді, найпрекрасніші. Сильний клуб з амбіціями. У мене там було два чемпіонські титули.





- Ваша трійка з Коробовим і Дубініним одна з найкращих в Лізі в поточному сезоні. За рахунок чого вдалося досягти такої зіграності?





- Ми з першого дня зборів граємо втрьох. Поговорили з хлопцями, почало виходити. До сих пір розмовляємо, пробуємо щось нове в матчах. Дуже приємно грати з цими хлопцями.





- Чому граєте саме на позиції «нападника»?





- У дитинстві найцікавіше було забивати голи. Правда, був такий період, коли хотів стати воротарем. Але потім бажання відпало.





- Розкажи, які були у тебе почуття, коли ти переходив у дорослий хокей?





- У дорослий хокей я перейшов в 16 років, виступаючи за «Білий Барс». Труднощі були в психологічному плані. Все було по-іншому. Нервував, переживав.





Костянтин Буценко дуже хороший тренер. Він допоміг мені правильно перебудуватися до дорослого хокею. Став грати більш позиційно грамотно. Виконував тренерські схеми і установки.





- Самий курйозний момент на майданчику?





- Під час матчу розбили три скла і гра на довго затяглася. Команди три рази заходили в роздягальню. Коли хокей відновився, то на майданчику була сумбурна гра.





- Що тобі більше подобається робити на майданчику - віддавати або забивати голи?





- Цікаве питання. Дуже приємно робити і те, і інше. У мене забивати виходить найкраще і частіше, ніж віддавати.





- Ти б хотів грати в «Білому Барсі»?





- Тут все попереду. Загадувати не можна. У хокейному світі відбувається не завжди те, що ти загадуєш. А «Білий Барс» хороша команда, яка могла б боротися за чемпіонство.





- Можеш припустити місця команд в УХЛ Паріматч в цьому сезоні?





- Не можу. Сезон буде цікавим. Все забирають очки один в одного. Навіть явних аутсайдерів немає.









- Як тобі «Краматорськ» і «Маріуполь»?





- Цікаві команди. Там зібрано багато класних хлопців, які грали і грають на дуже хорошому рівні. «Краматорськ» нас приємно дивує. Чекаємо такого ж здивування від «Маріуполя».





- Найбільш пам'ятний матч у кар'єрі?





- Їх було багато, але на даний момент виділю сьомий фінальний матч серії плей-офф проти «Донбасу».





- Як проводиш вільний від хокею час?





- Люблю прогулянки на свіжому повітрі, дивитися фільми. І влітку, коли погода дозволяє, катаюся на мотоциклі.





- Чи є у тебе забобони перед матчем?





- Так, не люблю коли перед матчем, хтось чіпає мою ключку. Її потрібно перемотати по-особливому. Розминку провести теж зі своїм ритуалом. І обов'язково випити маленьку коробочку соку.





- Де хотів би грати?





- В НХЛ.





- Які очікування від майбутнього матчу з «Краматорськом»?





- Тільки наполеглива боротьба. Суперник обіграв Херсон. З нами минулий матч грали дуже добре. Тому будемо на них налаштовуватися дуже серйозно і доводити, що ми найкращі.





- Хто найвідповідальніший в команді?





- Капітан команди Микола Кисельов. Він веде за собою команду. Тому, якщо потрібна допомога чи порада - все до нього підходять.





- Найсильніша команда де грав?





- За слабкі команди я не грав. А порівнювати всіх важко. Поки «Кременчук» найсильніша.





- Як вважаєш, збірна України може на даний момент може підвищитися в світовому класі? З дивізіону 1В в дивізіон 1А.





- Насправді, так. Тому що зараз внутрішній чемпіонат став на порядок вище рівнем. Багато хороших українських гравців повернулося з-за кордону. І тому в цьому році в складі збірної буде серйозна конкуренція. Крім того, через щільність матчів все будуть на ходу.





- Кого ти бачиш на посту головного тренера національної збірної України?





- Не замислювався на цим. Бачу Олександра Валерійовича Савицького.