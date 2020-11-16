Більше 13 тисяч за добу: COVID-19 побив черговий рекорд

На Полтавщині за минулу добу зареєстровано 517 нових випадків
13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 531 особа;
- летальних випадків – 257;
- одужало – 7 400 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 583 510 осіб;
- одужало – 266 479 осіб;
- летальних випадків – 10 369;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 55 203 випадки;
- Вінницька область – 14 532 випадки;
- Волинська область – 20 150 випадків;
- Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
- Донецька область – 18 790 випадків;
- Житомирська область – 24 542 випадки;
- Закарпатська область – 20 463 випадки;
- Запорізька область – 21 481 випадок;
- Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
- Київська область – 27 347 випадків;
- Кіровоградська область – 3 931 випадок;
- Луганська область – 5 385 випадків;
- Львівська область – 39 229 випадків;
- Миколаївська область – 13 769 випадків;
- Одеська область – 35 440 випадків;
- Полтавська область – 16 935 випадків;
- Рівненська область – 26 442 випадки;
- Сумська область – 20 124 випадки;
- Тернопільська область – 24 552 випадки;
- Харківська область – 49 618 випадків;
- Херсонська область – 7 946 випадків;
- Хмельницька область – 24 485 випадків;
- Черкаська область – 15 759 випадків;
- Чернівецька область – 29 612 випадків;
- Чернігівська область – 12 656 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 16 935 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 8128 (+553 за добу) жителів області, продовжує лікування 8451 людина, зокрема 154 дитини.
Всього зареєстровано 356 летальних випадків, нових – 15 (Полтава – 5; Кременчук – 4; Миргород – 2; Гребінківський район – 1; Котелевський район – 1; Кременчуцький район – 1; Полтавський район – 1; ).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 517.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 7934 (250 нових випадків),
- Кременчук – 2208 (37 нових випадків),
- Полтавський район – 701 (4 нові випадки),
- Миргород – 595,
- Горішні Плавні – 590 (48 нових випадків),
- Зіньківський район – 392 (1 новий випадок),
- Лубни – 392 (10 нових випадків),
- Лохвицький район – 378,
- Котелевський район – 359 (16 нових випадків),
- Диканський район – 269 (29 нових випадків),
- Глобинський район – 245 (1 новий випадок),
- Новосанжарський район – 235 (7 нових випадків),
- Кременчуцький район – 224 (3 нові випадки),
- Карлівський район – 220 (17 нових випадків),
- Великобагачанський район – 195 (24 нові випадки),
- Шишацький район – 182 (1 новий випадок),
- Решетилівський район – 180,
- Хорольський район – 179 (4 нові випадки),
- Кобеляцький район – 174 (7 нових випадків),
- Чутівський район – 151 (7 нових випадків),
- Пирятинський район – 147 (1 новий випадок),
- Миргородський район – 131,
- Гадяч – 129 (7 нових випадків),
- Машівський район – 127 (16 нових випадків),
- Лубенський район – 121 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 110 (17 нових випадків),
- Козельщинський район – 93 (4 нові випадки),
- Гребінківський район – 89 (2 нові випадки),
- Семенівський район – 84,
- Чорнухинський район – 53 (3 нові випадки),
- Оржицький район – 48.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 104,
- Гадяч – 44,
- Гадяцький – 59,
- Глобинський – 96,
- Гребінківський – 15,
- Диканський – 63,
- Зіньківський – 137,
- Карлівський – 113,
- Кобеляцький – 73,
- Козельщинський – 40,
- Горішні Плавні – 282,
- Котелевський – 119,
- Кременчук – 1077,
- Кременчуцький – 133,
- Лохвицький – 66,
- Лубни – 133,
- Лубенський – 48,
- Машівський – 59,
- Миргород – 291,
- Миргородський – 48,
- Новосанжарський – 115,
- Оржицький – 5,
- Пирятинський – 93,
- Полтава – 4672,
- Полтавський – 370,
- Решетилівський – 46,
- Семенівський – 26,
- Хорольський – 19,
- Чорнухинський – 9,
- Чутівський – 61,
- Шишацький – 35.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!