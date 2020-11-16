Більше 13 тисяч за добу: COVID-19 побив черговий рекорд

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 238 Коментарів: 1

На Полтавщині за минулу добу зареєстровано 517 нових випадків

13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 531 особа;

летальних випадків – 257;

одужало – 7 400 осіб;

здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 583 510 осіб;

одужало – 266 479 осіб;

летальних випадків – 10 369;

проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 55 203 випадки;

Вінницька область – 14 532 випадки;

Волинська область – 20 150 випадків;

Дніпропетровська область – 25 028 випадків;

Донецька область – 18 790 випадків;

Житомирська область – 24 542 випадки;

Закарпатська область – 20 463 випадки;

Запорізька область – 21 481 випадок;

Івано-Франківська область – 30 091 випадок;

Київська область – 27 347 випадків;

Кіровоградська область – 3 931 випадок;

Луганська область – 5 385 випадків;

Львівська область – 39 229 випадків;

Миколаївська область – 13 769 випадків;

Одеська область – 35 440 випадків;

Полтавська область – 16 935 випадків;

Рівненська область – 26 442 випадки;

Сумська область – 20 124 випадки;

Тернопільська область – 24 552 випадки;

Харківська область – 49 618 випадків;

Херсонська область – 7 946 випадків;

Хмельницька область – 24 485 випадків;

Черкаська область – 15 759 випадків;

Чернівецька область – 29 612 випадків;

Чернігівська область – 12 656 випадків.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 16 935 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 8128 (+553 за добу) жителів області, продовжує лікування 8451 людина, зокрема 154 дитини.





Всього зареєстровано 356 летальних випадків, нових – 15 (Полтава – 5; Кременчук – 4; Миргород – 2; Гребінківський район – 1; Котелевський район – 1; Кременчуцький район – 1; Полтавський район – 1; ).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 517.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 7934 (250 нових випадків),

Кременчук – 2208 (37 нових випадків),

Полтавський район – 701 (4 нові випадки),

Миргород – 595,

Горішні Плавні – 590 (48 нових випадків),

Зіньківський район – 392 (1 новий випадок),

Лубни – 392 (10 нових випадків),

Лохвицький район – 378,

Котелевський район – 359 (16 нових випадків),

Диканський район – 269 (29 нових випадків),

Глобинський район – 245 (1 новий випадок),

Новосанжарський район – 235 (7 нових випадків),

Кременчуцький район – 224 (3 нові випадки),

Карлівський район – 220 (17 нових випадків),

Великобагачанський район – 195 (24 нові випадки),

Шишацький район – 182 (1 новий випадок),

Решетилівський район – 180,

Хорольський район – 179 (4 нові випадки),

Кобеляцький район – 174 (7 нових випадків),

Чутівський район – 151 (7 нових випадків),

Пирятинський район – 147 (1 новий випадок),

Миргородський район – 131,

Гадяч – 129 (7 нових випадків),

Машівський район – 127 (16 нових випадків),

Лубенський район – 121 (1 новий випадок),

Гадяцький район – 110 (17 нових випадків),

Козельщинський район – 93 (4 нові випадки),

Гребінківський район – 89 (2 нові випадки),

Семенівський район – 84,

Чорнухинський район – 53 (3 нові випадки),

Оржицький район – 48.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 104,

Гадяч – 44,

Гадяцький – 59,

Глобинський – 96,

Гребінківський – 15,

Диканський – 63,

Зіньківський – 137,

Карлівський – 113,

Кобеляцький – 73,

Козельщинський – 40,

Горішні Плавні – 282,

Котелевський – 119,

Кременчук – 1077,

Кременчуцький – 133,

Лохвицький – 66,

Лубни – 133,

Лубенський – 48,

Машівський – 59,

Миргород – 291,

Миргородський – 48,

Новосанжарський – 115,

Оржицький – 5,

Пирятинський – 93,

Полтава – 4672,

Полтавський – 370,

Решетилівський – 46,

Семенівський – 26,

Хорольський – 19,

Чорнухинський – 9,

Чутівський – 61,

Шишацький – 35.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!