Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна545689
Кременчук2179
Хворі:
Україна291795
Кременчук1187
Одужало:
Україна244197
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Більше 13 тисяч за добу: COVID-19 побив черговий рекорд

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 238 Коментарів: 1

 

На Полтавщині за минулу добу зареєстровано 517 нових випадків

13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 531 особа;
  • летальних випадків – 257;
  • одужало – 7 400 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 583 510 осіб;
  • одужало – 266 479 осіб;
  • летальних випадків – 10 369;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 55 203 випадки;
  • Вінницька область – 14 532 випадки;
  • Волинська область – 20 150 випадків;
  • Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
  • Донецька область – 18 790 випадків;
  • Житомирська область – 24 542 випадки;
  • Закарпатська область – 20 463 випадки;
  • Запорізька область – 21 481 випадок;
  • Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
  • Київська область – 27 347 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 931 випадок;
  • Луганська область – 5 385 випадків;
  • Львівська область – 39 229 випадків;
  • Миколаївська область – 13 769 випадків;
  • Одеська область – 35 440 випадків;
  • Полтавська область – 16 935 випадків;
  • Рівненська область – 26 442 випадки;
  • Сумська область – 20 124 випадки;
  • Тернопільська область – 24 552 випадки;
  • Харківська область – 49 618 випадків;
  • Херсонська область – 7 946 випадків;
  • Хмельницька область – 24 485 випадків;
  • Черкаська область – 15 759 випадків;
  • Чернівецька область – 29 612 випадків;
  • Чернігівська область – 12 656 випадків.


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 16 935 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 8128 (+553 за добу) жителів області, продовжує лікування 8451 людина, зокрема 154 дитини.


Всього зареєстровано 356 летальних випадків, нових – 15 (Полтава – 5; Кременчук – 4; Миргород – 2; Гребінківський район – 1; Котелевський район – 1; Кременчуцький район – 1; Полтавський район – 1; ).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 517.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 7934 (250 нових випадків),
  • Кременчук – 2208 (37 нових випадків),
  • Полтавський район – 701 (4 нові випадки),
  • Миргород – 595,
  • Горішні Плавні – 590 (48 нових випадків),
  • Зіньківський район – 392 (1 новий випадок),
  • Лубни – 392 (10 нових випадків),
  • Лохвицький район – 378,
  • Котелевський район – 359 (16 нових випадків),
  • Диканський район – 269 (29 нових випадків),
  • Глобинський район – 245 (1 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 235 (7 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 224 (3 нові випадки),
  • Карлівський район – 220 (17 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 195 (24 нові випадки),
  • Шишацький район – 182 (1 новий випадок),
  • Решетилівський район – 180,
  • Хорольський район – 179 (4 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 174 (7 нових випадків),
  • Чутівський район – 151 (7 нових випадків),
  • Пирятинський район – 147 (1 новий випадок),
  • Миргородський район – 131,
  • Гадяч – 129 (7 нових випадків),
  • Машівський район – 127 (16 нових випадків),
  • Лубенський район – 121 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 110 (17 нових випадків),
  • Козельщинський район – 93 (4 нові випадки),
  • Гребінківський район – 89 (2 нові випадки),
  • Семенівський район – 84,
  • Чорнухинський район – 53 (3 нові випадки),
  • Оржицький район – 48.

 

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 104,
  • Гадяч – 44,
  • Гадяцький – 59,
  • Глобинський – 96,
  • Гребінківський – 15,
  • Диканський – 63,
  • Зіньківський – 137,
  • Карлівський – 113,
  • Кобеляцький – 73,
  • Козельщинський – 40,
  • Горішні Плавні – 282,
  • Котелевський – 119,
  • Кременчук – 1077,
  • Кременчуцький – 133,
  • Лохвицький – 66,
  • Лубни – 133,
  • Лубенський – 48,
  • Машівський – 59,
  • Миргород – 291,
  • Миргородський – 48,
  • Новосанжарський – 115,
  • Оржицький – 5,
  • Пирятинський – 93,
  • Полтава – 4672,
  • Полтавський – 370,
  • Решетилівський – 46,
  • Семенівський – 26,
  • Хорольський – 19,
  • Чорнухинський – 9,
  • Чутівський – 61,
  • Шишацький – 35.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

56
mullet:
Сьогодні, 10:40

Как обстоят дела с новыми экспресс-тестами? Их уже получили семейные и скорые в нашем городе?


2 0

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