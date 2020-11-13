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У Кременчуці після сутички між чоловіками та неповнолітніми на Раківці ніхто претензій не має

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 1 443

 

До поліції ні одна, ні інша сторона конфлікту не зверталася

Учора, 12 листопада, пізно ввечері на Раківці біля АТБ на вул. Олександра Білаша стався конфлікт між чоловіками та неповнолітніми. У спільноти h.kremenchug опублікували відео, на якому чоловік б'є хлопця.


Неповнолітні стверджують, що вони нікого не чіпали. А чоловіки підійшли до них і сказали піти звідтіля. Одного з хлопців нібито вдарили палкою, але це було біля паркану, і тому не потрапило на відео. Старші ж кажуть, що неповнолітні самі чіплялися до них. 



Також у коментарях з'явилася інформація про те, що один з чоловіків - співробітник поліції. Він дійсно колись був правоохоронцем, але вже давно не працює.


В кінці кінців ні одні, ні інші до поліції із заявами не звернулися, і претензій один до одного не мають. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: h.kremenchug
Теги: бійка сутичка раківка
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