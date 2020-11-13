Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.11.2020 12:00
Підтверджені:
Україна512652
Кременчук2025
Хворі:
Україна269486
Кременчук1048
Одужало:
Україна233849
Кременчук923
Померло:
Україна9317
Кременчук54
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Не зупиняємся на досягнутому: кількість виявлених хворих на COVID-19 знову б'є рекорди - 11 787

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 601 Коментарів: 1

 

На Полтавщині за добу діагностували 560 випадків

11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.


Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 587 осіб;
  • летальних випадків – 172;
  • одужало – 6 155 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 512 652 особи;
  • одужало – 233 849 осіб;
  • летальних випадків – 9 317;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 48 646 випадків;
  • Вінницька область – 13 367 випадків;
  • Волинська область – 18 004 випадки;
  • Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
  • Донецька область – 16 025 випадків;
  • Житомирська область – 21 138 випадків;
  • Закарпатська область – 18 832 випадки;
  • Запорізька область – 16 811 випадків;
  • Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
  • Київська область – 23 103 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 501 випадок;
  • Луганська область – 4 940 випадків;
  • Львівська область – 36 000 випадків;
  • Миколаївська область – 11 646 випадків;
  • Одеська область – 31 332 випадки;
  • Полтавська область – 14 327 випадків;
  • Рівненська область – 24 045 випадків;
  • Сумська область – 16 781 випадок;
  • Тернопільська область – 23 012 випадків;
  • Харківська область – 46 137 випадків;
  • Херсонська область – 6 485 випадків;
  • Хмельницька область – 21 954 випадки;
  • Черкаська область – 11 673 випадки;
  • Чернівецька область – 27 140 випадків;
  • Чернігівська область – 11 020 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 14 327 випадків захворювання на COVID-19.


 


Одужали 6245 (+243 за добу) жителів області, продовжують лікування 7795 людей, зокрема 171 дитина.


Всього зареєстровано 287 летальних випадків, нових за добу – 19 (Глобинський район – 7; Котелевський район – 3; Кременчук – 3; Карлівський район – 2; Горішні Плавні – 1; Полтава – 1; Чорнухинський район – 1; Чутівський район – 1).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 560.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 6761 (184 нові випадки),
  • Кременчук – 1930 (73 нові випадки),
  • Полтавський район – 633 (28 нових випадків),
  • Миргород – 474 (12 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 439 (36 нових випадків),
  • Зіньківський район – 331,
  • Лохвицький район – 331 (3 нові випадки),
  • Лубни – 331 (23 нові випадки),
  • Котелевський район – 324 (47 нових випадків),
  • Диканський район – 223 (27 нових випадків),
  • Глобинський район – 218 (6 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 183 (12 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 181 (3 нові випадки),
  • Хорольський район – 173 (9 нових випадків),
  • Решетилівський район – 166 (3 нові випадки),
  • Шишацький район – 164 (10 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 143,
  • Великобагачанський район – 142 (5 нових випадків),
  • Карлівський район – 140 (1 новий випадок),
  • Пирятинський район – 114 (3 нові випадки),
  • Гадяч – 112 (4 нові випадки),
  • Лубенський район – 109 (11 нових випадків),
  • Миргородський район – 109,
  • Чутівський район – 105 (14 нових випадків),
  • Машівський район – 92 (4 нові випадки),
  • Гадяцький район – 83 (7 нових випадків),
  • Гребінківський район – 83 (6 нових випадків),
  • Козельщинський район – 74 (5 нових випадків),
  • Семенівський район – 70 (23 нові випадки),
  • Чорнухинський район – 45,
  • Оржицький район – 44 (1 новий випадок).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 109,
  • Гадяч – 45,
  • Гадяцький – 42,
  • Глобинський – 111,
  • Гребінківський – 21,
  • Диканський – 58,
  • Зіньківський – 157,
  • Карлівський – 61,
  • Кобеляцький – 56,
  • Козельщинський – 35,
  • Горішні Плавні – 208,
  • Котелевський – 144,
  • Кременчук – 1158,
  • Кременчуцький – 107,
  • Лохвицький – 67,
  • Лубни – 147,
  • Лубенський – 60,
  • Машівський – 26,
  • Миргород – 209,
  • Миргородський – 38,
  • Новосанжарський – 80,
  • Оржицький – 11,
  • Пирятинський – 62,
  • Полтава – 4112,
  • Полтавський – 420,
  • Решетилівський – 55,
  • Семенівський – 31,
  • Хорольський – 26,
  • Чорнухинський – 34,
  • Чутівський – 52,
  • Шишацький – 53.

Із понеділка, 9 листопада, усі райони та міста Полтавщини перебувають у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 328
zzzzzz:
Сьогодні, 11:10

В Полтавской области больницы для инфицированных COVID-19 загружены на 86%. Еще немного и пациентов с коронавирусом некуда будет класть. В больницах не хватает медиков. У нас происходит сортировка. Больные в состоянии легкой и средней тяжести отправляются домой под наблюдение семейного врача. Берем только тяжелых, тех, кому понадобится кислород. Ну шо нелохи, готовы переболеть ковидом в коридоре? Зато когда было время зеленое ничтожество ничего не сделало, а просрало деньги в асфальт под выборы и видосики....



А оманский клован за ваш рахунок полікується в елітній феофаніі....кошторис доби перебування самі знайдете, чи в око тицнуть?


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