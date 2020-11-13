Не зупиняємся на досягнутому: кількість виявлених хворих на COVID-19 знову б'є рекорди - 11 787

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На Полтавщині за добу діагностували 560 випадків

11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.





Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 587 осіб;

летальних випадків – 172;

одужало – 6 155 осіб;

здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 512 652 особи;

одужало – 233 849 осіб;

летальних випадків – 9 317;

проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 48 646 випадків;

Вінницька область – 13 367 випадків;

Волинська область – 18 004 випадки;

Дніпропетровська область – 19 909 випадків;

Донецька область – 16 025 випадків;

Житомирська область – 21 138 випадків;

Закарпатська область – 18 832 випадки;

Запорізька область – 16 811 випадків;

Івано-Франківська область – 26 824 випадки;

Київська область – 23 103 випадки;

Кіровоградська область – 3 501 випадок;

Луганська область – 4 940 випадків;

Львівська область – 36 000 випадків;

Миколаївська область – 11 646 випадків;

Одеська область – 31 332 випадки;

Полтавська область – 14 327 випадків;

Рівненська область – 24 045 випадків;

Сумська область – 16 781 випадок;

Тернопільська область – 23 012 випадків;

Харківська область – 46 137 випадків;

Херсонська область – 6 485 випадків;

Хмельницька область – 21 954 випадки;

Черкаська область – 11 673 випадки;

Чернівецька область – 27 140 випадків;

Чернігівська область – 11 020 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 14 327 випадків захворювання на COVID-19.









Одужали 6245 (+243 за добу) жителів області, продовжують лікування 7795 людей, зокрема 171 дитина.





Всього зареєстровано 287 летальних випадків, нових за добу – 19 (Глобинський район – 7; Котелевський район – 3; Кременчук – 3; Карлівський район – 2; Горішні Плавні – 1; Полтава – 1; Чорнухинський район – 1; Чутівський район – 1).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 560.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 6761 (184 нові випадки),

Кременчук – 1930 (73 нові випадки),

Полтавський район – 633 (28 нових випадків),

Миргород – 474 (12 нових випадків),

Горішні Плавні – 439 (36 нових випадків),

Зіньківський район – 331,

Лохвицький район – 331 (3 нові випадки),

Лубни – 331 (23 нові випадки),

Котелевський район – 324 (47 нових випадків),

Диканський район – 223 (27 нових випадків),

Глобинський район – 218 (6 нових випадків),

Новосанжарський район – 183 (12 нових випадків),

Кременчуцький район – 181 (3 нові випадки),

Хорольський район – 173 (9 нових випадків),

Решетилівський район – 166 (3 нові випадки),

Шишацький район – 164 (10 нових випадків),

Кобеляцький район – 143,

Великобагачанський район – 142 (5 нових випадків),

Карлівський район – 140 (1 новий випадок),

Пирятинський район – 114 (3 нові випадки),

Гадяч – 112 (4 нові випадки),

Лубенський район – 109 (11 нових випадків),

Миргородський район – 109,

Чутівський район – 105 (14 нових випадків),

Машівський район – 92 (4 нові випадки),

Гадяцький район – 83 (7 нових випадків),

Гребінківський район – 83 (6 нових випадків),

Козельщинський район – 74 (5 нових випадків),

Семенівський район – 70 (23 нові випадки),

Чорнухинський район – 45,

Оржицький район – 44 (1 новий випадок).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 109,

Гадяч – 45,

Гадяцький – 42,

Глобинський – 111,

Гребінківський – 21,

Диканський – 58,

Зіньківський – 157,

Карлівський – 61,

Кобеляцький – 56,

Козельщинський – 35,

Горішні Плавні – 208,

Котелевський – 144,



Кременчук – 1158,

Кременчуцький – 107,

Лохвицький – 67,

Лубни – 147,

Лубенський – 60,

Машівський – 26,

Миргород – 209,

Миргородський – 38,

Новосанжарський – 80,

Оржицький – 11,

Пирятинський – 62,

Полтава – 4112,

Полтавський – 420,

Решетилівський – 55,

Семенівський – 31,

Хорольський – 26,

Чорнухинський – 34,

Чутівський – 52,

Шишацький – 53.

Із понеділка, 9 листопада, усі райони та міста Полтавщини перебувають у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!