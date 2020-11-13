Не зупиняємся на досягнутому: кількість виявлених хворих на COVID-19 знову б'є рекорди - 11 787

На Полтавщині за добу діагностували 560 випадків
11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 587 осіб;
- летальних випадків – 172;
- одужало – 6 155 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 512 652 особи;
- одужало – 233 849 осіб;
- летальних випадків – 9 317;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 48 646 випадків;
- Вінницька область – 13 367 випадків;
- Волинська область – 18 004 випадки;
- Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
- Донецька область – 16 025 випадків;
- Житомирська область – 21 138 випадків;
- Закарпатська область – 18 832 випадки;
- Запорізька область – 16 811 випадків;
- Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
- Київська область – 23 103 випадки;
- Кіровоградська область – 3 501 випадок;
- Луганська область – 4 940 випадків;
- Львівська область – 36 000 випадків;
- Миколаївська область – 11 646 випадків;
- Одеська область – 31 332 випадки;
- Полтавська область – 14 327 випадків;
- Рівненська область – 24 045 випадків;
- Сумська область – 16 781 випадок;
- Тернопільська область – 23 012 випадків;
- Харківська область – 46 137 випадків;
- Херсонська область – 6 485 випадків;
- Хмельницька область – 21 954 випадки;
- Черкаська область – 11 673 випадки;
- Чернівецька область – 27 140 випадків;
- Чернігівська область – 11 020 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 14 327 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 6245 (+243 за добу) жителів області, продовжують лікування 7795 людей, зокрема 171 дитина.
Всього зареєстровано 287 летальних випадків, нових за добу – 19 (Глобинський район – 7; Котелевський район – 3; Кременчук – 3; Карлівський район – 2; Горішні Плавні – 1; Полтава – 1; Чорнухинський район – 1; Чутівський район – 1).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 560.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 6761 (184 нові випадки),
- Кременчук – 1930 (73 нові випадки),
- Полтавський район – 633 (28 нових випадків),
- Миргород – 474 (12 нових випадків),
- Горішні Плавні – 439 (36 нових випадків),
- Зіньківський район – 331,
- Лохвицький район – 331 (3 нові випадки),
- Лубни – 331 (23 нові випадки),
- Котелевський район – 324 (47 нових випадків),
- Диканський район – 223 (27 нових випадків),
- Глобинський район – 218 (6 нових випадків),
- Новосанжарський район – 183 (12 нових випадків),
- Кременчуцький район – 181 (3 нові випадки),
- Хорольський район – 173 (9 нових випадків),
- Решетилівський район – 166 (3 нові випадки),
- Шишацький район – 164 (10 нових випадків),
- Кобеляцький район – 143,
- Великобагачанський район – 142 (5 нових випадків),
- Карлівський район – 140 (1 новий випадок),
- Пирятинський район – 114 (3 нові випадки),
- Гадяч – 112 (4 нові випадки),
- Лубенський район – 109 (11 нових випадків),
- Миргородський район – 109,
- Чутівський район – 105 (14 нових випадків),
- Машівський район – 92 (4 нові випадки),
- Гадяцький район – 83 (7 нових випадків),
- Гребінківський район – 83 (6 нових випадків),
- Козельщинський район – 74 (5 нових випадків),
- Семенівський район – 70 (23 нові випадки),
- Чорнухинський район – 45,
- Оржицький район – 44 (1 новий випадок).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 109,
- Гадяч – 45,
- Гадяцький – 42,
- Глобинський – 111,
- Гребінківський – 21,
- Диканський – 58,
- Зіньківський – 157,
- Карлівський – 61,
- Кобеляцький – 56,
- Козельщинський – 35,
- Горішні Плавні – 208,
- Котелевський – 144,
- Кременчук – 1158,
- Кременчуцький – 107,
- Лохвицький – 67,
- Лубни – 147,
- Лубенський – 60,
- Машівський – 26,
- Миргород – 209,
- Миргородський – 38,
- Новосанжарський – 80,
- Оржицький – 11,
- Пирятинський – 62,
- Полтава – 4112,
- Полтавський – 420,
- Решетилівський – 55,
- Семенівський – 31,
- Хорольський – 26,
- Чорнухинський – 34,
- Чутівський – 52,
- Шишацький – 53.
Із понеділка, 9 листопада, усі райони та міста Полтавщини перебувають у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!