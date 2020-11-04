Неуважність, що призвела до трагедії: батьків дівчинки, яка кинула камінь у лелеку, чекає покарання

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 537 Коментарів: 3

3-го листопада до Комсомольського міського суду надійшов матеріал про адміністративне правопорушення за частиною 1 ст. 184 КУпАП — невиконання батьками обов’язків, щодо виховання дітей. Протокол складений у зв’язку з нанесенням дитиною тілесних ушкоджень місцевому улюбленцю лелеці Гоші.





Відомо що школярка кинула в птаха камінь. Ситуація відбулася 6 жовтня близько 12.00. Лелеку Гошу доставили до ветлікарні з відкритим переломом гомілки. Птах отримав першу допомогу, його доправили до київської клініки, де прооперували, але це не допомогло.





На жаль, прибувши до рідного міста, 12 жовтня талісман Горішніх Плавнів помер. Тепер справу про батьківську недбалість будуть розглядати у суді.