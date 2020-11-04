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Надзвичайні новини

Неуважність, що призвела до трагедії: батьків дівчинки, яка кинула камінь у лелеку, чекає покарання

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 537 Коментарів: 3

 

Дитина нанесла тілесні ушкодження птаху – той травм не пережив

3-го листопада до Комсомольського міського суду надійшов матеріал про адміністративне правопорушення за частиною 1 ст. 184 КУпАП — невиконання батьками обов’язків, щодо виховання дітей. Протокол складений у зв’язку з нанесенням дитиною тілесних ушкоджень місцевому улюбленцю лелеці Гоші.


Відомо що школярка кинула в птаха камінь. Ситуація відбулася 6 жовтня близько 12.00. Лелеку Гошу доставили до ветлікарні з відкритим переломом гомілки. Птах отримав першу допомогу, його доправили до київської клініки, де прооперували, але це не допомогло.


На жаль, прибувши до рідного міста, 12 жовтня талісман Горішніх Плавнів помер. Тепер справу про батьківську недбалість будуть розглядати у суді.

9
Автор: Артем Кравченко
Теги: лелека Горішні Плавні
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

28
Peeper:
Сьогодні, 18:17

Давайте будем честными. Да, девочка без мозгов, наказать обязательно. Но от перелома не умирают. Вопрос к ветеренарам насчет смерти задать нужно. И писать что от потери крови или от шока не стоит. Явно вкололи не то или большую дозу.


6 11
1
0988484982:
Сьогодні, 18:27

Могу представить, что вырастит из этого урода....


9 2
1 051
hunter:
Сьогодні, 19:48

Цитата: Peeper

Давайте будем честными. Да, девочка без мозгов, наказать обязательно. Но от перелома не умирают. Вопрос к ветеренарам насчет смерти задать нужно. И писать что от потери крови или от шока не стоит. Явно вкололи не то или большую дозу.

Это как на щорса ветиринар,делает все возможные уколы, а там глядишь выживет.


2 0

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