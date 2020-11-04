Пенальті та диво на останніх хвилинах вирішили долю матчу «Кремінь» - «Миколаїв»

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 120

Сьогодні, 5 листопада, футбольний клуб «Кремінь» зіграв з «Миколаєвом» на стадіоні «Кремінь-Арена». Матч завершився внічию - 1:1.





Скоріш за все, для кременчужан гра стала останньою домашньою у рідних стінах, адже Кременчук входить у «червону зону» карантинних обмежень. Проте за нашею інформацією, зараз готують варіант проведення матчів для професійних команд навіть у червоній зоні, офіційна інформація стане відомою лише завтра після засідання уряду.





«Кремінь» - «Миколаїв» - 1:1

Голи: Мурашов 90+2 - Сула 62 пен

«Кремінь»: Олійник Бичков Зубков Антоніо Чеботаєв Норенкова Геловані Жонатан Островський Сорокін Куліш. Запасні: Данкович Фернандо Галата Мурашов Молько Бородай Кривенко. Головний тренер Олександр Головко

«Миколаїв»: Лободров Кулинич Порох Парцванія Ульянов Росляков Вітенчук Кравченко Куксенко Прядун Сула. Запасні: Агаларов Мельничук Березянський Одарюк Паламар Яворський Фальковський Войцехрвський Попов. Головний тренер: Ілля Близнюк





Головний суддя: Кузовлєв Дмитро (Запоріжжя)

Асистенти арбітра: Почепецький Павло (Дніпро), Дубовий Олексій (Луганськ)

4-й арбітр: Плєшко Павло (Кременчук)

Спостерігач арбітражу УАФ: Лисакевич Валерій (Харків)





Наступний матч «Кремінь» зіграє з «Агробізнесом» - 11 листопада. До зимового міжсезоння «Кремінь» зіграє ще три домашні матчі: 15 листопада з «Кристалом», 25 листопада з «Альянсом», а 30 листопада з «Волинню».