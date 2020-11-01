9-річний кременчуцький школяр потрапив до лікарні, побившись з однокласником

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 791

До Дитячої міської лікарні Кременчука учора привезли 9-річного хлопця з травмами обличчя. Як повідомляє пресслужба мерії з посиланням на Центр екстренної медичної допомоги, дитину з забоєм м'яких тканин госпіталізували до хірургічного відділення.





Травми хлопчик отримав під час бійки з однокласником.





За інформацією поліції, батьки обох хлопців написали заяви. Мати дитини, яка вдарила, стверджує, що її сина постійно ображав однокласник. Мама ж постраждалого хлопчика наполягає на тому, що її син не міг такого робити.