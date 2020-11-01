Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 21:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1436
Хворі:
Україна226693
Кременчук826
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук34
Надзвичайні новини

9-річний кременчуцький школяр потрапив до лікарні, побившись з однокласником

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 791

 

У хлопця забій м'яких тканин обличчя

До Дитячої міської лікарні Кременчука учора привезли 9-річного хлопця з травмами обличчя. Як повідомляє пресслужба мерії з посиланням на Центр екстренної медичної допомоги, дитину з забоєм м'яких тканин госпіталізували до хірургічного відділення. 


Травми хлопчик отримав під час бійки з однокласником. 


За інформацією поліції, батьки обох хлопців написали заяви. Мати дитини, яка вдарила, стверджує, що її сина постійно ображав однокласник. Мама ж постраждалого хлопчика наполягає на тому, що її син не міг такого робити.

3
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: vm.ru
Теги: травма дитина бійка школяр
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх