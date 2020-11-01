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Нічого святого: кременчужанин різав на метал огорожі на кладовищі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 989

 

Крадія затримали патрульні

Кременчуцькі патрульні затримали чоловіка, який зрізав огорожі на старому кладовищі на Ревівці. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


 

Зустрівшись з правоохоронцями, 43-річний крадій не зміг себе виправдати. Зловмисника передали слідчим. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: крадіжка кладовище Ревівка
компанія «Інтера Люкс»

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