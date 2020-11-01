Нічого святого: кременчужанин різав на метал огорожі на кладовищі

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Кременчуцькі патрульні затримали чоловіка, який зрізав огорожі на старому кладовищі на Ревівці. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Зустрівшись з правоохоронцями, 43-річний крадій не зміг себе виправдати. Зловмисника передали слідчим.