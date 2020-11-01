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Надзвичайні новини

На Полтавщині пенсіонер покінчив з життям, підпаливши себе (доповнено)

Сьогодні, 09:51 Переглядів: 1 169

 

Тіло чоловіка знайшли рятувальники, які приїхали гасити пожежу у будинку

На Полтавщині пенсіонер покінчив з життям, підпаливши себе. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, це сталося вчора, 3 листопада близько 11.00 у с. Попівка, Зіньківського району. 


Тіло постраждалого знайшли у будинку під час гасіння пожежі. Окрім нього ніхто не постраждав. 


Доповнено:


За інформацією Головного управління Національної поліції у Полтавській області, перед трагедією на лінію «102» надійшло повідомлення про домашнє насильство. Коли дільничий приїхав на виклик, кривдник зачинився у хаті, облив усе бензином та погрожував підпалити. Інспектор та слідчі намагалися вгамувати чоловіка та відмовити від цього, але той запалив сірника.


До прибуття рятувальників поліцейські самотужки намагалися загасити пожежу, однак урятувати чоловіка не вдалося.  

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС у Полтавській області
Теги: Полтавщина пожежа самопідпал самогубство
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