На Полтавщині поліцейські врятували пенсіонера, якому стало зле за кермом

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 849 Коментарів: 1

Правоохоронці Полтавщини врятували 81-річного пенсіонера. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Це сталося вчора неподалік Лубен. Про те, що чоловіку погано, повідомлення надійшло на лінію 102.









Виявилося, що пенсіонер їхав з Гребінківського району до Дніпра на власній машині, і по дорозі йому стало зле. Чоловік звернув у лісосмугу, заблукав та втратив свідомість. Медики надали першу допомогу, а правоохоронці разом з автомобілем відвезли до відділку поліції, а також повідомили рідних дідуся про те, що сталося.