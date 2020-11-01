Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 21:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1436
Хворі:
Україна226693
Кременчук826
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук34
Надзвичайні новини

На Полтавщині поліцейські врятували пенсіонера, якому стало зле за кермом

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 849 Коментарів: 1

 

Літній чоловік зверув з дороги та втратив свідомість у лісі

Правоохоронці Полтавщини врятували 81-річного пенсіонера. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Це сталося вчора неподалік Лубен. Про те, що чоловіку погано, повідомлення надійшло на лінію 102. 


 


Виявилося, що пенсіонер їхав з Гребінківського району до Дніпра на власній машині, і по дорозі йому стало зле. Чоловік звернув у лісосмугу, заблукав та втратив свідомість. Медики надали першу допомогу, а правоохоронці разом з автомобілем відвезли до відділку поліції, а також повідомили рідних дідуся про те, що сталося. 

3
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавскій області
Теги: Лубни Полтавщина пенсіонери поліція допомога
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

116
Yuri:
Сьогодні, 12:08

Алко- и нарко- осуждают все! А что состояние здоровья проходит в ТОЙ же статье ПДД - забываем? Зачем за руль полез? И слава Богу, что "лісосмуга", а не ЛЮДИ !!! 


0 2

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх