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У Кременчуці судитимуть торговців зброєю та наркотиками

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 537

 

Обвинувальний акт направили до суду

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно кременчуцьких торгівців зброєю та наркотиками. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

 

Нагадаємо, що зловмисників затримали у липні цього року. Під час обшуків у них вилучили зброю, верстати для її переробки і боєприпаси, а також пакети з амфетаміном і канабісом. Продавали вони усе це лише перевіреним клієнтам.

 

Затриманим інкримінують:

  • ч. 2 ст. 307 (незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених повторно, організованою групою);
  • ч. 3 ст. 263-1 (незаконна переробка вогнепальної зброї, виготовлення бойових припасів, вчинені повторно, організованою групою).

Справу розглядатимуть у Автозаводському районному суді Кременчука. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: суд наркоторгівля торгівля зброєю
компанія «Інтера Люкс»

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