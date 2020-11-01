У Кременчуці судитимуть торговців зброєю та наркотиками

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Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно кременчуцьких торгівців зброєю та наркотиками. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Нагадаємо, що зловмисників затримали у липні цього року. Під час обшуків у них вилучили зброю, верстати для її переробки і боєприпаси, а також пакети з амфетаміном і канабісом. Продавали вони усе це лише перевіреним клієнтам.

Затриманим інкримінують:

ч. 2 ст. 307 (незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених повторно, організованою групою);

ч. 3 ст. 263-1 (незаконна переробка вогнепальної зброї, виготовлення бойових припасів, вчинені повторно, організованою групою).

Справу розглядатимуть у Автозаводському районному суді Кременчука.