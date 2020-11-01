У Кременчуці судитимуть торговців зброєю та наркотиками

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно кременчуцьких торгівців зброєю та наркотиками. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.
Нагадаємо, що зловмисників затримали у липні цього року. Під час обшуків у них вилучили зброю, верстати для її переробки і боєприпаси, а також пакети з амфетаміном і канабісом. Продавали вони усе це лише перевіреним клієнтам.
Затриманим інкримінують:
Справу розглядатимуть у Автозаводському районному суді Кременчука.