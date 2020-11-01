У Миргороді містяни прагнуть самосуду над хлопцем, який зарубав 17-річну дівчину (доповнено)

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Люди вважають, що навіть пожиттєвого покарання не вистачить кривдникам неповнолітньої

Минулого тижня у Миргороді затримали 18-річного хлопця, який напав на 17-річну дівчину, зарубав її сокирою, а тіло відтяг до канави на кладовищі. У сюжеті Надзвичайних Новин розповідають, що того дня Олена пішла гуляти з однокласником Сергієм, який запросив і свого друга Марка – майбутнього вбивцю.

До дому дівчина, яка мешкала у гуртожитку біля кладовища, не дійшла лічені метри – хлопець дістав сокиру і кинувся на Олену. Його друг у цей час спостерігав за тим, що коїться. Поліції він заявив, що був лише свідком, а не повідомив про злочин бо боявся товариша.

Мешканці Миргорода ж вважають, навіть пожиттєве покарання не буде достатнім для підозрюваних.









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За інформацією прокуратури Полтавської області, відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство). Затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Суду він очікуватиме під вартою.