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У Кременцуці патрульні їхали на виклик про домашнє насилля, а знайшли наркотики

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 940

 

Чоловік не заперечував своєї провини, і заявив, що зберігає «травку» для себе

На вихідних патрульні затримали двох кременчужан з наркотиками. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

 

 


Перший випадок стався на просп. Лесі Українки у суботу, 31 жовтня. Поліцейські отримали інформацію про домашнє насилля. Спілкуючись з дебоширом, правоохоронці провели поверхневу перевірку, і знайшли у нього згорток з марихуаною. Своєї провини чоловік не заперечував, заявив, що зберігає наркотик для себе.


  


А у неділю, 1 листопада до поліції звернувся чоловік та повідомив, що на вул. Сумській двоє чоловіків шукають закладку. Інформація підтвердилася – у одного з них знайшли згорток з «травкою».

 

Затриманих передали слідчим.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики домашнє насилля
компанія «Інтера Люкс»

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