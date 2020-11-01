У Кременцуці патрульні їхали на виклик про домашнє насилля, а знайшли наркотики

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 940

Чоловік не заперечував своєї провини, і заявив, що зберігає «травку» для себе

На вихідних патрульні затримали двох кременчужан з наркотиками. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Перший випадок стався на просп. Лесі Українки у суботу, 31 жовтня. Поліцейські отримали інформацію про домашнє насилля. Спілкуючись з дебоширом, правоохоронці провели поверхневу перевірку, і знайшли у нього згорток з марихуаною. Своєї провини чоловік не заперечував, заявив, що зберігає наркотик для себе.









А у неділю, 1 листопада до поліції звернувся чоловік та повідомив, що на вул. Сумській двоє чоловіків шукають закладку. Інформація підтвердилася – у одного з них знайшли згорток з «травкою».

Затриманих передали слідчим.