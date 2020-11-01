КВСЗ сократил чистую прибыль в 6 раз, почти до 130 млн грн за 9 месяцев

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 570 Коментарів: 1

С января по сентябрь чистый доход предприятия снизился более чем в 2 раза - до 2,6 млрд грн

Крюковский вагонзавод в январе-сентябре получил чистую прибыль в размере 129,07 млн грн, что в 6 раз меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2019 года, следует из обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР промежуточной отчетности предприятия.





Согласно отчету, за этот период завод снизил чистый доход в 2,3 раза - до 2 млрд 659,6 млн грн. КВСЗ сократил валовую прибыль в 4,8 раза - до 240,2 млн грн, а прибыль от операционной деятельности уменьшилась в 7,2 раза – до 129,9 млн грн.





В январе-июне завод получил 50,81 млн грн чистой прибыли - в 11 раз меньше, чем за тот же период 2019 года, чистый доход сократился на 59% - до 1 млрд 662,5 млн грн.





Таким образом, по итогам июля-сентября завод получил 78,26 млн грн чистой прибыли - в 2,7 раза меньше, чем за тот же квартал минувшего года, а чистый доход упал более чем вдвое – до 987,11 млн грн.





В то же время в третьем квартале текущего года КВСЗ удалось улучшить показатели по сравнению со вторым кварталом, в котором было получено 24,5 млн грн убытка, а чистый доход составил 546 млн грн.





По данным отчета, в июле-сентябре КВСЗ реализовал 373 грузовых вагона (в том числе 240 минераловозов) и 18 пассажирских. С учетом этого за январь-сентябрь-2020 доход от реализации пассажирских вагонов вырос в 8,3 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года - до 599,83 млн грн, а от реализации грузовых вагонов (основной продукции) сократился в 2,3 раза - до 2 млрд 474 млн грн.





В структуре чистого дохода по географическим регионам за девять месяцев в 3,6 раза снизились продажи в Украине - до 1 млрд 125 млн грн, в 13,5 раза - в страны дальнего зарубежья – до 5,7 млн грн, а продажи в страны СНГ упали почти на треть - до 1 млрд 519 млн грн.