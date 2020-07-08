У Кременчуці викрили групу торговців наркотиками та зброєю

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Якщо суд визнає чоловіків винними у скоєнні злочинів, їм загрожує до 10 років ув’язнення

У Кременчуці викрили групу торговців наркотиками та зброєю, повідомляє пресслужба поліції. Двох фігурантів затримали прямо під час продажу наркотиків. На часі поліція перевіряє причетність інших осіб до незаконного обігу наркотиків і зброї у місті.









- Поліція здійснила 12 санкціонованих обшуків за адресами проживання й у гаражних приміщеннях затриманих та їх ймовірних спільників. Серед речових доказів, виявлених під час слідчих дій: зброя та станки для її переробки, боєприпаси й запчастини, зіп-пакети з амфетаміном і канабісом. Вилучені предмети та наркотичні засоби спрямували на судові експертизи, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.









Детективи слідчого управління області здійснюють досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:

збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307);

незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263);

незаконна переробка зброї, вчинена за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 263-1).





Вирішуються питання про повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів. Якщо суд визнає чоловіків винними у скоєнні цих злочинів, їм загрожує до 10 років ув’язнення.