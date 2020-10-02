У пожежі на Кобеляччині постраждав чоловік

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4 жовтня у селищі міського типу Білики виникла пожежа у гаражі. Вогонь знищив зварювальний апарат, газовий балон, речі. Пошкоджено облицювання стін на площі 16 квадратних метрів.





Внаслідок пожежі 45-річний громадянин отримав опіки гомілок та передпліччя ІІІ ступеня. Як повідомили у департаменті з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, потерпілого доставили до Кобеляцької центральної районної лікарні.





Під знищення врятували гараж та поруч розташовану господарську будівлю.