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Надзвичайні новини, Полтавщина

У пожежі на Кобеляччині постраждав чоловік

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 293

Житель Біликів отримав опіки гомілок та передпліччя

4 жовтня у селищі міського типу Білики виникла пожежа у гаражі. Вогонь знищив зварювальний апарат, газовий балон, речі. Пошкоджено облицювання стін на площі 16 квадратних метрів.


Внаслідок пожежі 45-річний громадянин отримав опіки гомілок та передпліччя ІІІ ступеня. Як повідомили у департаменті з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, потерпілого доставили до Кобеляцької центральної районної лікарні.


Під знищення врятували гараж та поруч розташовану господарську будівлю.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: пожар Пожежа ожоги
компанія «Інтера Люкс»

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